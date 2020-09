Gender Project: scatti, incontri e performance per abbattare i pregiudizi

Una cinque giorni di mostra fotografica, installazioni visive e sonore, incontri, moda, Bballroom, spettacoli drag, artisti emergenti e attivisti della comunità LGBTQAI+ italiana.

Dal 7 all’11 ottobre all’interno del nuovo spazio urbano Ride Milano, ex scalo di Porta Genova, prenderà forma la seconda tappa del progetto itinerante di fotografia sociale di Veronique Charlotte, artista visiva italiana e body performer.

Jo Squillo, Milano Pride, Toilet Club, Perimetro sono alcuni dei nomi che prenderanno parte a quello che a tutti gli effetti sarà un festival del dialogo e dell’apertura sociale.

Gender Project si prefigge di raccontare 1000 storie attraverso 100 ritratti che narrino lo spaccato sociale di 10 capitali mondiali, con 1 solo obiettivo: aprire un dialogo attraverso l’incontro di corpi, realtà, vite.

L’evento oggi assume un significato particolare anche alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti in Campania, con la scomparsa della giovane Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa in scooter dal fratello che non accettava la sua storia d’amore con il compagno transgender.

“Gender Project è la rappresentazione della gentilezza al di fuori di ogni categorizzazione – commenta Veronique Charlotte – sono partita dall’ascolto, senza pregiudizio o etichette dettate dai ruoli che la società ci impone , al fine di catturare l’essenza degli individui che animano queste città. Un racconto corale, nato da un’idea, ma poi realizzato grazie alla spontaneità della rete sociale che si è creata e grazie alla quale stiamo costruendo una geografia dei luoghi, non definita dai confini tra gli stati, ma dalle storie delle persone”.

In generale, il progetto si impegna apertamente con la comunità LGBTQAI+, ma include anche la comunità eteronormativa dalla sua fondazione. Il pubblico esistente di questo progetto include i soggetti delle foto e le loro reti personali.

Questo Progetto cerca di far crescere la rete in una comunità locale arricchita.

Gender Project sarà promosso con tre eventi e una press conference :

Abitazioni D’Artista

26-27 Settembre

a cura di Studio Pace 10

Venerdì 2 Ottobre 2020

Location: Noloso Milano

Dj: Stella Carta (IG: @Stella Carta)

Sabato 3 ottobre 2020

Location: Chiatta Navigli evento privato

After party Ral evento pubblico

Dj: Simone Bisantino & ElleVegas

Martedi 6 Ottobre 2020

Press Conferece

18:00 RIDE Via Valenza 2

Il vernissage sarà accompagnato dalla degustazione dei vini della cantina Castello di Uviglie, viticoltori dal XV secolo con l’Arte conteporanea nel cuore.

