Desio, scade il 21 settembre il bando per il commercio. Contributi sino a 10.000 euro

L’emergenza epidemiologica ha messo a dura prova molte attività locali. Il Comune di Desio sta lavorando a una ripartenza grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia che hanno portato nelle casse dell’amministrazione 100mila euro.

Le imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi locali, che hanno subito una rilevante contrazione della propria attività possono partecipare fino al 21 settembre al bando “Distretto del Commercio (DUC) della Città di Desio per la ricostruzione economica territoriale urbana“.

IL RILANCIO

“Il rilancio delle attività locali è una delle nostre priorità e lo stiamo dimostrando con una serie di interventi mirati a supporto di tutte le attività che hanno sofferto oltre misura” ha commentato il sindaco Roberto Corti.

L’Amministrazione intende mettere a disposizione di queste imprese, con sede all’interno del Distretto del Commercio di Desio, uno strumento semplice e agevole per finanziare interventi di sistemazione dell’unità locale, acquisti di attrezzature e presidi sanitari.

IL CONTRIBUTO



Viene concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Il sostegno non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale. E’ di 10.000 euro l’importo massimo del contributo, indipendentemente dal valore complessivo dell’investimento.

LA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2020.Le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica in allegato. La documentazione completa dovrà essere consegnata, in busta chiusa, all’ufficio Protocollo del Comune di Desio, a mano, oppure con raccomandata A/R.

In ogni caso il termine massimo è quello sopraindicato, non assumendosi il Comune di Desio alcuna responsabilità in merito a ritardi ad essa non imputabili. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario inserito dall’ufficio protocollo. E’ ammesso l’invio tramite PEC a protocollo.comune.desio@legalmail.it (ricevibile solo da PEC).

GLI SPORTELLI INFORMATIVI

Fra l’altro per supportare nell’esame dei documenti e nella compilazione della domanda, Comune e Unione Commercianti hanno attivato alcuni punti informativi:

• Sportello Unione del Commercio e Turismo della Provincia di Milano, sede di Desio: aperto dal 3 settembre fino a chiusura bando al mattino, dalle ore 9 alle ore 12. Presso uffici Confcommercio Desio, Via A. Diaz, 8, Telefono: 0362 624541.

• Comune Città di Desio. Ufficio SUAP – primo piano del Palazzo Comunale (ingresso B) – Piazza Giovanni Paolo II – tel. 0362 / 392.1 (centralino)

Orario:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 15.30-17.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 15.30-17.30

