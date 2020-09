Coronavirus, 198 nuovi positivi in Lombardia. A Monza e Brianza 21 nuovi contagi

Come ogni giorno Regione Lombardia ha comunicato i dati relativi ai contagi da Covid-19 riscontrati nella ultime 24 ore.

Oggi, 6 settembre, a fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi.

Tre nuovi decessi portano il numero totale dei morti in Lombardia a 16.880 dall’inizio della pandemia.

Aumentano le persone guarite e dimesse (+86) e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,63%.

In provincia di Monza e Brianza si sono registrati 21 contagi (ieri 23). Nessuna provincia della Lombardia ha registrato zero contagi.

I DATI DEL 6 SETTEMBRE

– i tamponi effettuati: 12.117, totale complessivo: 1.707.042

– i nuovi casi positivi: 198 (di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.794 (+86), di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti

– in terapia intensiva: 25 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (+3)

– i decessi, totale complessivo: 16.880 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 86, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 28;

Como: 3;

Cremona: 8;

Lecco: 3;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 1;

Sondrio: 2;

Varese: 11. (LNews)

