Confartigianato Motori 2020: tutti i premiati della 38esima edizione

Una modalità “ibrida”, a porte chiuse, con presenze contingentate e clip video. Si è svolta così la 38esima edizione di Confartigianato Motori, l’appuntamento annuale voluto e organizzato da APA Confartigianato Imprese in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza. Un format diverso, quello tenutosi ieri giovedì 3 settembre, nella sede provinciale dell’Associazione in via Stucchi 64 a Monza, che ha puntato tutto (o quasi) sul digitale, senza però rinunciare allo spirito propositivo che contraddistingue il Premio. 10 i riconoscimenti assegnati, consegnati da istituzioni territoriali, ospiti speciali e dirigenti Confartigianato, che sono venuti presso la sede monzese.

«Confartigianato Motori è un evento che appartiene ormai alla storia della nostra Associazione – ha spiegato Giovanni Barzaghi, Presidente di APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza. – Quest’anno, consapevoli della grave emergenza legata al COVID-19, si è svolto in una veste completamente nuova, con contributi video e presenze contingentate. Per noi è stata una sfida, ma anche un’occasione per scoprire i grandi vantaggi della tecnologia e vivere un’edizione “ibrida”: abbiamo ricevuto clip video dai premiati e non abbiamo rinunciato al coinvolgimento, pur in forma ridotta, di istituzioni, ospiti e dirigenti Confartigianato. Tutto, ovviamente, in massima sicurezza».

I premi

Anche in quest’anno così particolare l’Associazione non ha rinunciato a consegnare i Premi di Confartigianato Motori, i riconoscimenti assegnati a piloti, meccanici, ingegneri, giornalisti e altri protagonisti del circus della F1 che si sono distinti per i loro traguardi e la loro professionalità. Dieci i premi di quest’anno, consegnati – quasi tutti in modo “virtuale” – da istituzioni e dirigenti Apa.