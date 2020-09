“Concorezzo d’Estate 2020”: in piazza della Pace gli ultimi due spettacoli

Riprendono gli appuntamenti di Concorezzo d’Estate. Dopo il grande successo degli spettacoli organizzati nel mese di luglio anche a settembre sono previsti due spettacoli teatrali della rassegna Concorezzo Palcoscenico sotto le stelle YOUNG realizzata, appunto, nell’ambito di Concorezzo d’estate 2020.

La rassegna è denominata “YOUNG” perché quest’anno sono state selezionate due compagnie composte da giovani poiché rientranti nel progetto “#giovaniinvilla” a cui il Comune di Concorezzo partecipa grazie al contributo del bando “La Lombardia è dei giovani” promosso da Regione Lombardia e vinto appunto anche dall’amministrazione comunale concorezzese.

Gli spettacoli si terranno in piazza della Pace e saranno gratuiti.

Il primo, “Segreti di Famiglia” è in programma per venerdì 11 settembre alle ore 21.30. Il secondo, “Brianza col Talent” è in programma per venerdì 18 settembre.

“La rassegna “Concorezzo d’Estate” organizzata in questo 2020 ha dato grandi risultati in termini sia di affluenza di pubblico, sia di interesse – ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo -. Si è trattato evidentemente di un grande obiettivo raggiunto considerato il momento di difficoltà post pandemia durante il quale gli eventi si sono tenuti. Questo è sicuramente il risultato di un lavoro importante da parte degli uffici comunali che hanno saputo organizzare una programmazione di alto livello nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore. Abbiamo puntato e creduto nel talento dei nostri giovani concittadini e abbiamo ottenuto una rassegna sicuramente di qualità e che ha visto esprimere le potenzialità e competenze delle nuove generazioni. Questi due spettacoli andranno di fatto a chiudere un’esperienza unica per tutti noi. La cittadinanza tutta è quindi invitata a partecipare”.

Foto spettacolo “Segreti di Famiglia“

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter