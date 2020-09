“Ciàpa sü e porta a cà”: il primo gioco in scatola sulla Brianza. L’idea di due giovani concorezzesi

Percorrere la Brianza e fare investimenti. Ma anche scoprire località, luoghi e tradizioni che appartengono all’inconfondibile cultura brianzola. Tutto questo comodamente da casa, tra amici, divertimento e un pizzico di competizione. Questi gli ingredienti vincenti di Brianza – ciàpa sü e porta a cà, il gioco da tavolo più brianzolo che ci sia. Pensato durante il lockdown e presto disponibile per l’acquisto, nasce dalla creatività di Francesca e Michele Lissoni, una coppia di concorezzesi doc.

«Volevamo valorizzare il nostro territorio e ciò che lo rende così speciale – ci raccontano i due. – Parlare di Brianza non è semplice, è una porzione territoriale ampia che include più province. Noi abbiamo fatto un lavoro di selezione e incluso alcuni luoghi simbolo di questa zona. L’obiettivo? Farli conoscere. E per i brianzoli? Bhè, ritrovarsi!».

Una sfida per raccontare il territorio

Brianza – ciàpa sü e porta a cà è un'altra storia figlia del lockdown. Nei mesi chiusi in casa, Francesca e Michele, hanno lavorato all'idea, che piano piano ha preso forma anche grazie al supporto di Demoelà, una società cooperativa che nasce dall'incontro tra la passione per il gioco e l'attenzione a dinamiche culturali e sociali. «Demoelà ha già creato giochi simili partendo da singoli comuni o territori particolari – ci spiega Francesca. – Lo ha fatto con Genova e La Spezia, ad esempio, producendo giochi in scatola che valorizzassero lo spirito delle città. Sono andati molto bene e io penso che il successo che sta dietro a questa idea è il concetto di territorio: le persone vogliono sentirsi a casa, ripercorrere dei luoghi che sentono come propri. Poi si unisce la dinamica della competizione, come in tutti i giochi, che si traduce in una piccola sfida. Il nostro "Brianza" è il primo gioco in Italia sul territorio brianzolo e non vediamo l'ora di farlo scoprire».

«Sul tabellone – prosegue Michele – i giocatori troveranno luoghi noti e caratteristici. Dovranno percorrerli acquistando proprietà, facendo investimenti e “contrattando” con i propri avversati per vincere. Insomma: lo spirito è molto brianzolo. E poi c’è l’aspetto della valorizzazione della cultura locale e anche un pizzico di dialetto, per far sentire i giocatori davvero a casa».

Ad ottobre l’uscita del gioco

L'uscita di Brianza – ciàpa sü e porta a cà è prevista per il mese di ottobre. La distribuzione avverrà in tutte le Coop della Provincia di Monza e Brianza, in alcuni negozi di giocattoli al dettaglio, sul sito di Demolà e tramite una piattaforma online. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del gioco. Tanti i partner coinvolti nel progetto: da Coop Lombardia, fino a Agri Brianza di Concorezzo, passando per A.C. Monza (Associazione Calcio Monza), Mururoa Tattoo Studio e lo storico "Bloom" di Mezzago. In campo anche MBNews, che è media partner dell'iniziativa.

