Brugherio: torna il Festival Internazionale Teatro Urbano tra magia, clown e acrobati

Musica, clown, acrobati, marionette, magie e tanto altro. Brugherio si riconferma per l’undicesimo anno consecutivo il grande palcoscenico di “sIride 2020”, il Festival Internazionale del Teatro Urbano per sorridere ai tempi del Covid-19.

Due giorni sabato 19 e domenica 20 settembre nel Parco di Villa Fiorita fra musica, cabaret circense e acrobazie, clownerie e giocolerie, mimi, marionette, storie senza confini… il tutto senza biglietti d’ingresso ma in un clima totalmente differente, in quanto gli spettacoli si terranno nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Ogni anno un colore e, dopo aver percorso tutti e sette i colori dell’iride, questo sarà l’anno dedicato al verde, banner della kermesse organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione “Luigi Piseri”, con il contributo della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e di Regione Lombardia, con il sostegno di C.L.A.P.S. Spettacolo dal vivo (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari) e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Direzione artistica affidata all’ormai consolidata Compagnia Eccentrici Dadarò, veri e propri maestri nel trasmettere grandi emozioni ricorrendo a semplici espedienti e geniali professionisti nel riportare il teatro popolare tra la gente.

Per una confortevole e corretta visione degli spettacoli si consiglia di portare un cuscino, una stuoia o un telo… e un gran sorriso. Gli ingressi avverranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la palestra Kennedy, in via F.lli Kennedy, 15 a Brugherio.

Programma

Sabato 19 settembre

ore 15:00 Home sweet home Compagnia La Supercasalinga, clowneria

ore 15.45 TAKE OFF performance artistica con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale

ore 16.15 HORROR PUPPET SHOW El Bechin clowneria, marionette

ore 17.00 TAKE OFF performance artistica con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale

ore 18.00 OPERATIVI ! Compagnia Eccentrici Dadarò clowneria, visual comedy

Domenica 20 settembre

ore 11.00 STORIA DI DUE PAROLE IN TASCA Compagnia Eccentrici Dadarò, lettura teatrale, giochi di magia e musica dal vivo

ore 15.00 OTTO PANZER SHOW Otto Panzer Company, clowneria

ore 15.45 TAKE OFF performance artistica con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale

ore 16.15 LOCKDOWN Indaco Circus, performance acrobatica

ore 17.00 TAKE OFF performance artistica con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale

ore 18.00 INCOMICA Compagnia Eccentrici Dadarò, clowneria, trasformismo

Per maggiori informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Brugherio tel. 039 2893.214-212; e-mail: cultura@comune.brugherio.mb.it – web www.comune.brugherio.mb.it

Eccentrici Dadarò: Tel. 02 965 9196 – Fax 02 965 9196

e-mail: info@glieccentricidadaro.com – web: www.glieccentricidadaro.com

Fondazione Luigi Piseri, tel. 039 2893535 – 039 2183890; e-mail: info@fondazionepiseri.it – web www.fondazionepiseri.it

