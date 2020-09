Besana, presentata riqualificazione e nuova viabilità nella frazione di Vergo Zoccorino

Un intervento importante, anche da un punto di vista economico, che andrà a riqualificare la frazione di Vergo Zoccorino, ridisegnandone la viabilità. A presentare ufficialmente alla popolazione quello che si preannuncia essere un vero e proprio restyling della zona è stato il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, intervenuto durante l’incontro organizzato sabato 12 settembre.

Il progetto – Viale Rimembranze

Punto di partenza della presentazione del progetto è stato il lato nord, con viale Rimembranze. Caratteristica peculiare della strada sono i grandi tigli che accompagnano il vialone fino alla piazza della Chiesa. Alberi dal grande valore ideologico: vennero infatti piantati per ricordare gli abitanti del Paese caduti durante la seconda guerra mondiale, persone ricordate anche con delle apposite targhe poste ai piedi degli imponenti alberi. Una peculiarità che però in questi anni è anche diventato un punto critico della zona, con le radici che hanno rovinato l’asfalto, divenuto particolarmente pericoloso per i pedoni.

Nel progetto presentato questi alberi non vengono toccati: “l’ingegner Sandro Beltrami, il progettista. Ha pensato di trasformare questa criticità nella sua peculiarità – ha spiegato il sindaco – ci sarà un nuovo asfalto rosso, un colore che andrà ad indicare che in questo tratto la precedenza l’hanno i pedoni che potranno finalmente muoversi in sicurezza. La via diventerà a senso unico, andando verso la Chiesa. Andiamo inoltre a raddoppiare i parcheggi: dagli attuali 18 passeremo a 35”. Previsti alcuni punti lungo il vialone in cui si potrà sostare, con l’installazione di panchine, mentre il passaggio pedonale avverrà per un tratto dietro i grandi alberi che in questo modo vengono preservati.

Il Progetto – la Piazza

Resterà possibile il passaggio sulla piazza. Prevista l’installazione di uno spazio coperto nell’area verde antistante la Chiesa; una sorta di belvedere che potrà essere utilizzato anche come un temporary shop per ospitare le numerose iniziative di vendita per beneficenza. “Andiamo a portare decoro e rispetto anche a questa piazza – ha spiegato il sindaco Pozzoli- l’idea è di far tornare a vivere questo luogo. Creiamo le condizioni affinché tutta l’area diventi un posto bello e protetto”.

Il Progetto – Via Silvio Pellico

Un progetto che va a ridisegnare inevitabilmente anche la viabilità. Viale Rimembranze, come detto diventerà a senso unico, percorribile in direzione del Centro Parrocchiale. All’incrocio tra viale Sant’Ambrogio e via Silvio Pellico prevista la realizzazione di una piccola rotonda. Anche in questo caso, come per viale Rimembranze, cambierà il colore dell’asfalto che sarà rosso per ricordare a colpo d’occhio all’automobilista che si sta attraversando il centro di un Paese, un invito a prestare maggiore attenzione. Novità in arrivo anche per chi percorrerà via Marconi che diventa a senso unico, mentre resterà invariata la viabilità su via San Gervasio.

Prevista anche una riorganizzazione e sistemazione dei parcheggi che potrebbero rendere nuovamente interessante anche per un esercente aprire la propria attività. “poniamo le basi e le condizioni affinché qualcuno possa decidere di investire – ha spiegato sempre Pozzoli – abbiamo bisogno di servizi soprattutto nelle frazioni dei nostri Paesi che devono tornare a vivere”.

Il commento del primo cittadino

“Si tratta sicuramente di un intervento pesante – ha spiegato il sindaco – abbiamo avuto l’opportunità di mettere insieme diversi finanziamenti per realizzare questo progetto che si unisce anche all’altro grande cambiamento: la rotonda all’incrocio delle cinque frecce. Non vogliamo solo togliere e mettere asfalto, ma ripensare ai centri per farli rivivere”. Interventi che complessivamente comporteranno una spesa di oltre 900 mila euro: 500 mila per la rotonda, 415 mila per viale Rimembranze, coperti quasi totalmente dalla Regione Lombardia, anche se per ottenere i finanziamenti entrambi i lavori devono partire entro il 31 ottobre.

L’intenzione dell’Amministrazione Pozzoli è inoltre quella di considerare questo progetto come una sorta di esperimento, un progetto apripista per poi andare con il tempo ad intervenire e a sistemare anche gli altri centri delle frazioni.

