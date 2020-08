Velo Club Sovico, Esordienti nella Bergamasca. Allievi in Veneto

Dopo il podio conquistato da Castelli la scorsa settimana ad Albino, gli Esordienti del Velo Club Sovico tornano a correre sulle strade orobiche. Domenica 30 agosto la squadra diretta da Gabriele Buttini e Mattia Redaelli sarà a Covo per partecipare alla quinta edizione del Trofeo Nastrotex. Il programma prevede due competizioni: la prima, riservata ai giovani nati nel 2007, prenderà il via alle ore 9.00 e si svolgerà sulla distanza complessiva di 40 chilometri; la seconda impegnerà gli atleti quattordicenni per 49,2 chilometri totali e scatterà alle 10.30.

Domenica pomeriggio saranno impegnati anche gli Allievi gialloblu: per loro i tecnici hanno programmato una trasferta in Veneto. Alle 15.00 si abbasserà per loro la bandierina della “56° Medaglia d’Oro Sportivi di Povegliano”, gara di 84,9 km organizzata nel Trevigiano

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter