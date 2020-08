U.S. Biassono: weekend in Friuli per gli Juniores, Allievi nella bergamasca

Sabato 22 e domenica 23 agosto gli Juniores dell’Unione Sportiva Biassono saranno impegnati in due gare organizzate in Friuli. Il primo appuntamento per i ragazzi diretti da Angelo Colombo sarà il “2° Trofeo Emozione” in programma domani da Pordenone a Tramonti di Sopra: una gara di 126 chilometri che scatterà alle 11.30 dalla zona della Fiera di Pordenone e si concluderà intorno alle 15.30.

Domenica è prevista la “replica” con il “79° Trofeo Ottavio Bottecchia” in programma a Piancavallo, frazione di Aviano. Per gli atleti sono in programma 94 chilometri; partenza prevista alle 14.30.

Nel pomeriggio di domenica torneranno in gara anche gli Allievi diretti da Paolo Brugali: per i ragazzi di 15 e 16 anni dell’U.S. Biassono il “menu” prevede la partecipazione al “1° Trofeo Sistemi Ambientali”, competizione in programma a Comenduno di Albino, nella Bergamasca, a partire dalle ore 14.30. Saranno 69 i chilometri da percorrere.

