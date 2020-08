Tragedia in Valmalenco: padre, madre e figlia perdono la vita a causa di una frana

Tragedia in Valmalenco: tre persone, padre, madre e figlia sono morte a causa di una frana. Una valanga di detriti è piombata a valle all’imbocco dell’abitato di Chiareggio, località turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), trascinando l’auto su cui viaggiavano in un torrente sottostante.

A bordo del veicolo anche l’altro figlio, un bambino di 5 anni, attualmente in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni XXIII.

“In contatto con i soccorritori di Areu e della Protezione civile, purtroppo apprendo la disgrazia che è avvenuta nel pomeriggio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Invito tutti – conclude il presidente della Regione – a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato”.

Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate.

