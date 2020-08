Parco Tittoni, ricco programma di musica e cultura

Parco Tittoni, il festival musicale e culturale della Brianza giunto alla sua nona edizione, propone fino a domenica 13 settembre 2020 un ricco programma di performance e musica dal vivo, incontri e cinema all’aperto, nel contesto del parco della settecentesca Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Parco Tittoni è un progetto di Mondovisione Onlus e Arci Tambourine, realizzato con il patrocinio del Comune di Desio.

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto

La festa del cibo USA

Festa del fast food americano: chips, hamburger, hot dog e tanto altro

Domenica 2 agosto

Woodstock Survive

> Orari: apertura dalle 18.00 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 7 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

A cinquant’anni dal più grande festival di tutti i tempi, riviviamo i celebri brani di Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Creedence e molti altri con il live del duo Woodstock Machine.

Martedì 4 agosto

Hammamet

Mercoledì 5 agosto

EDDA

> Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 12 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Arriva a Parco Tittoni Stefano “Edda” Rampoldi, storica voce dei Ritmo Tribale che negli ultimi dieci anni ha intrapreso un percorso da solista. Del 2019 il suo quinto album, Fru Fru, i cui ritmi groove e funky animeranno la serata accanto ad altri brani tratti dal repertorio del cantautore milanese.

Giovedì 6 agosto

LOW ROAR

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

> Ingresso 18 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Low Roar è un progetto del musicista statunitense Ryan Karazija, formatosi tra la California e l’Islanda e stabilitosi dal 2016 a Varsavia. Il progetto nasce nel 2010 con la volontà di trasformare i momenti di solitudine e le esperienze trascorse in melodie di moderni inni pop. Il 9 novembre 2019 è uscito il quarto album, .ross, che riassume impulsi elettronici e atmosfere minimaliste e avvia un tour da solista in tutta Europa.

Sul palco di Parco Tittoni sarà possibile ascoltare il nuovo album insieme a lavori precedenti riarrangiati per l’occasione.

Da venerdì 7 a domenica 9 agosto

Brianza Beer Festival

> Orari: venerdì e sabato dalle 18.00 alle 2.00; domenica dalle 18.00 alla 1.00

> Ingresso 10 euro con bicchiere serigrafato, birra 0,33 cl e brochure

Torna l’appuntamento con il festival brianzolo dedicato alle migliori birre artigianali italiane: questa edizione vedrà la partecipazione di 15 birrifici brianzoli e altrettanti 15 provenienti da tutta Italia, per un totale di 30 birre artigianali suddivise in 15 stili diversi e accompagnate dai loro mastro birrai dietro le spine. Un’occasione unica per conoscere e assaporare l’arte della birra!

Mercoledì 12 agosto

Spritz night

Giovedì 13 agosto

Nasty Party

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto

La grande grigliata di Ferragosto

Carne alla brace e birra ghiacciata

Venerdì 14 agosto

L’Ultima Festa Playlist

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

> Ingresso gratuito

L’Ultima Festa torna a Parco Tittoni con una playlist su misura dedicata al meglio dell’indie italiano: da Cosmo a Calcutta, da Liberato a Coez, passando per Carl Brave x Franco 126, Pop X, Frah Quintale e molti altri.

Sabato 15 agosto

Ferragosto balcanico: Babbutzi Orkestar

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

> Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Un ferragosto balcanico con la Babbutzi Orkestar, la più popolare balkan-band italiana, tra ballate melodiche, polke e infuocati ritmi surf, hip-hop, funky e soul.

Domenica 16 agosto

Anguria Party

Mercoledì 19 agosto

Lunga notte del mojito

Giovedì 20 agosto

Nasty Party

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto

D’agapò: cucina greca

Le atmosfere della terra di Zorba, tra feta, pyta gyros, ouzo e musica tradizionale.

Venerdì 21 agosto

Poetry Slam

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00; esibizione dalle 20.00

> Ingresso gratuito

Una serata all’insegna della poesia e dello stupore, con versi acrobatici e rime melodiche. Poeti in gara sono Ruscio Cent’anni e Marek Sigis, presenta Davide Passoni. Evento organizzato in collaborazione con SLAMFactory, Poetry Slam It e Poetry Slam Lombardia, valido per il campionato LIPS.

Sabato 22 agosto

Never a Joy Playlist

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

> Ingresso gratuito

Una serata dal sottofondo musicale unico: Never a Joy, il festival delle canzoni tristi, ha preparato per Parco Tittoni una playlist che racchiude le migliori e più celebri canzoni e colonne sonore strappalacrime. Un evento triste per persone che amano divertirsi soffrendo.

Il raduno dei chitarristi da spiaggia

Martedì 25 agosto

Giorgio Canali + I Tristi feat. Plastica

> Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; 12 euro in loco.

Torna sul palco di Parco Tittoni Giorgio Canali, chitarrista, cantautore e produttore discografico di riferimento del rock d’autore italiano, con uno spettacolo che ripercorre i pezzi più celebri della sua carriera da solista.

In apertura i Tristi, progetto dalle sonorità indie-pop e dalle atmosfere malinconiche, con una versione dei loro pezzi riletta insieme alla dj e musicista Plastica, alias Matilde Ferrari.

Mercoledì 26 agosto

Omar Pedrini

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 15 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Un concerto per rivivere i brani più significativi dei Timoria attraverso la voce e la chitarra di Omar Pedrini, musicista bresciano leader del gruppo per quasi venti anni.

Giovedì 27 agosto

Nasty Party

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto

Sicilia: fritto è bello

Arancini, panelle e cannoli. Sicilia in festa per una notte di fine estate

Venerdì 28 agosto

Max Mania Tribute Band – Omaggio agli 883

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

> Ingresso 8 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Una serata per cantare insieme i più grandi successi degli 883.

Sabato 29 agosto

Nasty Special

Domenica 30 agosto

La Foresta – Benvenuti a Twin Peaks

> Orari: apertura dalle 18.00 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

> Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Uno spettacolo visionario e romantico che unisce suoni e immagini tratti dalla celebre serie TV di David Lynch. La serata si apre con un concerto per pianoforte, che riproduce fedelmente la colonna sonora della serie composta da Angelo Badalamenti, e prosegue con una selezione musicale con il meglio della musica New Wave, Dark e Synth-Pop e Elettronica: Talking Heads e Sakamoto, Cure e Radiohead, Joy Division e Siouxie & The Banshees, John Cale e Velvet Underground, Brian Eno e Jon Hopkins.

