Muggiò, 20mila euro agli asili privati. Franzoni: “Non lasciamo le nostre realtà da sole”

«20mila euro destinati alle realtà private che si occupano del mondo dell’infanzia nella nostra città. É questa la cifra che abbiamo stanziato per sostenere queste realtà che svolgono un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie, che sono state colpite duramente dal lockdown e che tutt’ora aspettano linee guida chiare per la ripresa delle attività a settembre». É quanto afferma l’Assessore alle politiche educative del Comune di Muggiò, Anna Franzoni.

«Stanziamo questa somma per garantire una continuità di servizio alle famiglie ed evitare che realtà consolidate non abbiano le risorse per proseguire la loro attività educativa. Risorse destinate alle strutture quindi che, se necessario, andranno ad affiancarsi a ulteriori sussidi destinati direttamente alle famiglie che ne avranno bisogno».

«Per noi – conclude l’assessore – il tema della scuola, dell’educazione, resta prioritario, e stiamo lavorando insieme agli uffici del Comune, seppur in un quadro normativo incerto, per dare risposte a tutte quelle famiglie che ancora oggi aspettano di conoscere cosa accadrà a settembre».

