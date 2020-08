Mondiale Trial: il Gp d’Italia sarà a Lazzate. Evento storico

E’ ufficiale il 10 e 11 ottobre si svolgerà a Lazzate l’ultima prova del Campionato del Mondo di Trial. Il Motoclub Lazzate, nonostante l’attuale situazione sanitaria che vieta la presenza di pubblico, curerà l’ultima tappa del torneo iridato utilizzando le strutture e le location, ampiamente collaudate con il campionato europeo e tricolore.

Attesi una sessantina di piloti con relative squadre, gli staff delle case motoristiche ed almeno 120 volontari per il servizio organizzativo.

“Un evento storico per la nostra Lazzate e per la Brianza, un evento importante per lo sport lombardo. Una prova di Campionato del Mondo di trial organizzata in pianura, sarà la prima volta che accade in Lombardia, un evento più unico che raro. Ennesima dimostrazione della qualità di un gruppo, quello del Moto Club Lazzate, che vanta una esperienza senza eguali nel Trial, sia come risultati dei propri piloti che come capacità organizzativa. Solo loro potevano fare il miracolo di organizzare un mondiale in due mesi. Sognamo una prova itinerante, che coinvolga anche le vie del borgo, dovrà essere una festa, tutti i i migliori trialisti del mondo arriveranno a Lazzare, in Brianza, per giocarsi il mondiale nell’ultima prova del campionato” ha dichiarato Andrea Monti, consigliere regionale.

