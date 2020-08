Lombardia, nessun nuovo decesso. Aumentano guariti e dimessi

Anche oggi nessun decesso e continuano ad aumentare i guariti e i dimessi (+95). Nella provincia di Monza e Brianza si registrano 4 nuovi casi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206

– i nuovi casi positivi: 102 (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti

– in terapia intensiva: 10 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 165 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 29, di cui 13 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 11;

Como: 8;

Cremona: 2;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 2;

Sondrio: 1;

Varese: 6.

