Infortunio per l’assessore Gallera: 30 punti per due profonde ferite al capo

Brutto infortunio per l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Durante una partita di paddle tra amici, Gallera ha colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica. Fortunatamente non ha riportato nessun problema neurologico ma sono stati necessari 30 punti per due profonde ferite al capo.

“Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente – ha detto Gallera attraverso la sua pagina Facebook- devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del PS di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione e poi speriamo che si rimarginino senza problemi e conseguenze”.

“Abbiamo appreso dell’infortunio dell’assessore Gallera e come Movimento 5 Stelle Lombardia gli auguriamo una pronta guarigione. La politica divide solo sui banchi durante le battaglie ma c’è un momento in cui l’umanità e la civiltà devono dare il buon esempio. Caro assessore Gallera, anche se distanti politicamente oggi siamo con lei e le auguriamo di rimettersi in fretta, l’aspettiamo in Aula più grintoso che mai” questo il messaggio di vicinanza del Movimento 5 Stelle Lombardia.

