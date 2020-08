Ginnastica, Campionato Europeo: convocate due junior della San Giorgio Desio

Ci sono anche due atlete della società San Giorgio Desio convocate nelle selezioni nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia. Si tratta di Chiara Di Fiore e Gaia Pozzi.

In particolare per le atlete è arrivata l’ambita convocazione nella squadra nazionale juniores e dal 30 agosto a fine settembre con altre 7 ginnaste andranno all’Accademia Nazionale di Fabriano per iniziare il lavoro in vista dei prossimi Campionati Europei Juniores a Varna, in Bulgaria.

La Squadra Nazionale Junior verrà preparata al Pala Cesari sotto la guida del duo Kristina Ghiurova – Julieta Cantaluppi. Con loro anche la tecnica Laura Zacchilli e la coreografa Bilyana Dyakova.

Ecco le atlete convocate:

Badii Chiara (Falciai Arezzo)

Capozucco Alice (Armonia Abruzzo)

D’Ambrogio Lorjen (Faber Ginnastica Fabriano)

Di Fiore Chiara (San Giorgio Desio)

Golfarelli Laura (Eurogymnica Torino)

Lamberti Martina (Polimnia Ritmica Romana)

Pozzato Ginevra (Terranuova Bracciolini)

Pozzi Gaia (San Giorgio Desio)

Puca Greta (Faber Ginnastica Fabriano).

Fonte: Vivere Fabriano

