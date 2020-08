Consozio Villa Reale e Parco, indiscrezioni sul nuovo direttore. L’ufficialità a settembre

La notizia di un cambio al vertice del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza era arrivata in un clima che ora sembra lontano anni luce: febbraio 2020, pre-COVID. E oggi, dopo mesi di silenzio e in un’atmosfera totalmente diversa, arrivano da Regione Lombardia notizie sul futuro direttore. Notizie ancora ufficiose, che andranno a confermarsi solo dopo la fine dell’iter di selezione. Secondo le prime indiscrezioni, però, la nuova guida del Consorzio sarà Giuseppe Distefano, attuale direttore della gestione del Museo della scienza e della tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano. Una scelta che sembrerebbe mettere tutti i soggetti d’accordo, dalla Regione fino al Comune di Monza.

Se le notizie dovessero essere confermate, si chiuderebbe quindi il mandato di Piero Addis, arrivato nel gennaio 2017 e anche lui in corsa per un rinnovo del posto.

Adesso, spiegano dal Comune di Monza, per avere l’ufficialità sul nome di Distefano, l’iter di selezione dovrà essere completato con i suoi ultimi passaggi burocratici e il definitivo via libera alla scelta. La speranza è che si possa formare un nuovo CDA già per la fine del mese di agosto e quindi conferire ufficialmente l’incarico al nuovo direttore nel mese di settembre. Il passaggio di consegna sarà accompagnato, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, da una piccola cerimonia di benvenuto. Poi subito al lavoto, perchè per nuovo direttore ci sarà da sciogliere il rapporto con il privato e la gestione del Master Plan regionale del valore di 55 milioni di euro.

