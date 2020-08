Calendario Vero Volley nella SuperLega Credem 2020-21: esordio a Modena

Ci siamo, e adesso ci sono anche le date della stagione ufficializzate dalla Legavolley maschile: il campionato 2020-2021 della Vero Volley Monza nella SuperLega Credem Banca, il massimo torneo di volley italiano maschile, inizierà ufficialmente 27 settembre.

L’annata sportiva, invece, prenderà il via il 13 settembre con il primo turno degli ottavi di finale della Del Monte® Coppa Italia che i monzesi giocheranno, con girone all’italiana, contro Milano, Verona e Vibo Valentia (le gare sono in programma il 13 settembre a Monza contro Vibo Valentia, il 20 a Verona e il 23 contro Milano in trasferta, passano il turno le prime due di ogni girone). I quarti di finale della manifestazione saranno il 26 novembre, mentre la Final Four è in programma per il 30 e 31 gennaio.

La prima squadra maschile del Consorzio monzese sarà tra le protagoniste della massima serie nazionale per la settima stagione consecutiva.

Il campionato, arrivato alla 76esima edizione, si preannuncia un’edizione avvincente come non mai, dopo la repentina conclusione dell’ultimo torneo, con 12 squadre partecipanti. La stagione regolare prenderà il via il 27 settembre, per chiudersi il 14 febbraio (Monza sarà ospite a Perugia). I Playoff Scudetto partiranno il 21 febbraio.

Afferma il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi: “La pianificazione dell’annata è stata complicata, soprattutto per la SuperLega Credem Banca che divide le sue giornate con un calendario internazionale che da sempre ci impone pause, ma che in aggiunta presenta ancora vari punti interrogativi a causa della situazione mondiale. Vogliamo comunque metterci alle spalle la brusca chiusura della passata stagione e guardare con ottimismo alla ripartenza”. CALENDARIO VERO VOLLEY MONZA SUPERLEGA CREDEM BANCA 2020-2021 1a giornata – ANDATA 27 settembre / RITORNO 29 novembre

Leo Shoes Modena – VERO VOLLEY MONZA 2a giornata – ANDATA 4 ottobre / RITORNO 6 dicembre

VERO VOLLEY MONZA – Allianz Milano 3a giornata – ANDATA 7 ottobre / RITORNO 13 dicembre

NBV Verona – VERO VOLLEY MONZA 4a giornata ANDATA 11 ottobre / RITORNO 20 dicembre

VERO VOLLEY MONZA – Cucine Lube Civitanova 5a giornata – ANDATA 14 ottobre / RITORNO 27 dicembre

Pallavolo Padova – VERO VOLLEY MONZA 6a giornata – ANDATA 18 ottobre / RITORNO 3 gennaio

Top Volley Cisterna – VERO VOLLEY MONZA 7a giornata – ANDATA 25 ottobre / RITORNO 10 gennaio

VERO VOLLEY MONZA – Itas Trentino 8a giornata – ANDATA 1 novembre / RITORNO 17 gennaio

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – VERO VOLLEY MONZA 9a giornata – ANDATA 8 novembre / RITORNO 24 gennaio

VERO VOLLEY MONZA – Consar Ravenna 10a giornata – ANDATA 15 novembre / RITORNO 7 febbraio

Gas Sales Bluenergy Piacenza – VERO VOLLEY MONZA 11a giornata – ANDATA 22 novembre / RITORNO 14 febbraio

VERO VOLLEY MONZA – Sir Safety Conad Perugia

