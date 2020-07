Vimercate Festival: al via la quarta edizione. Ecco il programma completo

Il 15 luglio torna ad aprirsi il sipario di Vimercate Festival, che apre una quarta edizione nello spirito di una riapertura del mondo della cultura e dello spettacolo cittadino dopo un’emergenza sanitaria che non solo ha bloccato tutte le attività ma ha profondamente segnato anche la sua comunità.

Dichiara l’Assessore alla Cultura Emilio Russo: “Un momento emozionante, gonfio di speranze, che non può essere trascurato o camuffato da polemiche o cautele politiche, economiche o depressive. Il teatro, la musica, la cultura non si fa con tutto questo, ma si fa, facendo teatro, musica e cultura”.

E il cartellone del quarto Vimercate Festival è proprio all’insegna del fare teatro in modo intenso: 26 spettacoli, dal 15 al 26 luglio, con un doppio appuntamento ogni sera, nelle corti di Palazzo Trotti e di Villa Sottocasa.

Il debutto è affidato a Elio e alla sua “Opera buffa”, una carrellata nel repertorio più conosciuto dell’opera buffa per soprano e baritono, da “Il Flauto Magico” fino ai “Racconti di Hoffmann” di Offenbach. Uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore e cantante, con il soprano Scilla Cristiano a interpretare i tre principali ruoli femminili.

Nello stesso momento, nel cortile di Villa Sottocasa si esibirà il Martinitt Brass Quintett in un repertorio di colonne sonore tratte dai film più celebri. Questo spettacolo è allestito a cura del Civico Corpo Musicale di Vimercate.

La compresenza di compagnie e attori di grande celebrità e della realtà teatrale locale è la caratteristica di Vimercate Festival.

Insieme al Civico Corpo Musicale, altre quattro Associazioni del territorio calcheranno le scene del festival:, che han l’Associazione Sbaraglio, l’Ensemble Biscantores, la Filodrammatica Orenese e il Festival DeSidera no partecipato al bando promosso dal Comune di Vimercate e potranno contare su un contributo per la messa in scena degli spettacoli in programma.

Tutti gli spettacoli di questa edizione del Festival sono a ingresso gratuito, decisione presa da Palazzo Trotti, viste anche le limitazioni all’accesso alle platee imposte dai protocolli sanitari.

A tal proposito tutte le fasi della rassegna si svolgeranno nel rispetto delle misure igienico-sanitarie anti-Covid19 previste dalle più aggiornate disposizioni di legge. Di conseguenza sarà obbligatorio prenotare il posto attraverso il sito internet www.vimercatefestival.it a partire dal 6 luglio. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.

Il 20 e il 21 luglio il palco di Palazzo Trotti ospiterà due serate della Festa del Libro e degli Autori, promossa dalla Libreria Il Gabbiano già in corso in città da qualche settimana. Insieme al Vimercate Ragazzi festival, che animato la città nel finesettimana 10-12 luglio, una collaborazione che rende ancora più completa quella che l’Assessore Russo definisce una “Festa della ripartenza”.

VIMERCATE FESTIVAL – IL PROGRAMMA

Mercoledì 15 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Elio

Opera buffa! Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…

Mercoledì 15 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Martinitt Brass Quintett

Una notte da Oscar*

Giovedì 16 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Isabella Ragonese

Spiagge

Giovedì 16 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Compagnia Yllana

Maestrissimo (Paganini 2)

Venerdì 17 luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Amanda Sandrelli

Alfonsina y el mar: storia di tango e di passioni

Venerdì 17 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Ensemble Biscantores

AUDIO: ON – come suona un dipinto*

Sabato 18 Luglio – ore 17.00 – Parco Trotti

Seven Jazz Quartett

Il grande jazz degli anni ’60*

Sabato 18 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Controluce Teatro d’ombre

Didone e Enea

Sabato 18 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Piccolo canto

Piccolo canto di resurrezione*

Domenica 19 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Duo Baldo

CONdivertimentoCERTO

Domenica 19 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Tullio Solenghi e Nidi Ensemble

Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene

Lunedì 20 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Paolo Dal Bon

Il Teatro-Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Lunedì 20 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Filodrammatica Orenese

Novecento – Un monologo*

Martedì 21 Luglio – ore 21.15 -Corte di Palazzo Trotti

Luigi Brioschi

Raccontare, Resistere (in ricordo di Luis Sepulveda)

In collaborazione con la Libreria Il Gabbiano nell’ambito della Festa del libro e degli autori

Martedì 21 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Carlo Decio

Otello PoP TrAgEdY*

Mercoledì 22 Luglio – ore 21.15 – Chiesa di Santo Stefano

Civico Corpo Musicale di Vimercate

Canto di bella bocca*

Mercoledì 22 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Microband

Classica for Dummies (Musica classica per scriteriati)

Giovedì 23 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Gabriella Greison

1927 Monologo quantistico

Giovedì 23 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Saverio La Ruina

Dissonorata. Un delitto d’onore in Calabria.

Venerdì 24 Luglio – ore 21.15 – Chiesa di Santo Stefano

Tritono

Concerto in acustico, dal pop al classico*

Venerdì 24 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Los Guardiola

La commedia del tango

Venerdì 24 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Saverio La Ruina

Italianesi

Sabato 25 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Maddalena Crippa e Gianmario Conti

Deve trattarsi di autentico amore per la vita (dai diari di Etty Hillesum)

Sabato 25 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

Mario Perrotta

Un bès. Antonio Ligabue

Domenica 26 Luglio – ore 21.15 – Corte di Palazzo Trotti

Chiara Francini e Andrea Argentieri (ANTEPRIMA)

L’amore segreto di Ofelia (di Steven Berkoff)

Domenica 26 Luglio – ore 21.15 – Corte di Villa Sottocasa

E gran finale festival in Palazzo Trotti

Amine e Hamza M’raihi, Prabhu Edouard

Love is an ethernal journey (arab sounds)

*Iniziative selezionate con bando e contributo del Comune di Vimercate

11ª FESTA DEL LIBRO E DEGLI AUTORI

Rassegna promossa dalla Libreria Il Gabbiano di Vimercate con il patrocinio del Comune di Vimercate. Programma degli incontri dal 17 al 26 luglio:

Venerdì 17 luglio – ore 21 – Montagna

I RAGNI DI LECCO con Severino Ripamonti e CAI Vimercate

Sabato 18 luglio – ore 18 – Narrativa

IL FANTASMA DEI FATTI con Bruno Arpaia

Sabato 18 luglio – ore 21 – Spettacolo (10 €)

CONCERTO BLUES con F. Garolfi (voce, chitarre) e D. Speranza (armonica)

Domenica 19 luglio – ore 18 – Narrativa

IL MORSO DELLA VIPERA con Alice Basso

Domenica 19 luglio – ore 21,15 – Spettacolo (10 €)

LA MONTAGNA nelle pagine della grande letteratura con C. Poggioni e M. Porro

Venerdì 24 luglio – ore 21 – Montagna

L’ORCO, IL MONACO E LA VERGINE con Paolo Paci e CAI Vimercate

Sabato 25 luglio – ore 18 – Narrativa

LA MEZZALUNA DI SABBIA con Fausto Vitaliano

Sabato 25 luglio – ore 21 – Narrativa (Diretta Streaming)

IL BORGHESE PELLEGRINO con Marco Malvaldi

Domenica 26 luglio – ore 18 – Narrativa

CONOSCI L’ESTATE? con Simona Tanzini

Domenica 26 luglio – ore 21,15 – Spettacolo musicale (10 €)

LE PIU’ BELLE CANZONI DI IVANO FOSSATI

