Usmate: 500mila euro per le manutenzioni straordinarie. Finanziati 4 interventi

Quattro manutenzioni straordinarie per un importo complessivo di 500mila euro: il Consiglio Comunale di Usmate Velate ha ratificato la delibera di Giunta con cui è stata data copertura finanziaria a cantieri che si apriranno nei prossimi mesi sul territorio.

L’investimento complessivo prevede l’utilizzo delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020. Nello specifico, gli stanziamenti a disposizione dei Comuni sono stati assegnati in base ai progetti realizzabili fino ad un massimo stabilito per fascia di popolazione che per Usmate Velate è pari a 500mila euro.

La decisione dell’Amministrazione Comunale è stata quella di concentrarsi su lavori che erano già stati individuati come obiettivi da attuare, dove alla miglioria estetica si associa la possibilità di implementare il livello di sicurezza per l’utenza.

La somma di 190mila euro è stata stanziata per la manutenzione straordinaria di Villa Scaccabarozzi, con i lavori che interesseranno la riqualificazione del Parco e delle mura di cinta. Stesso importo previsto per la manutenzione straordinaria della pista ciclabile di viale Europa, con l’obiettivo di favorire un transito in totale sicurezza per i ciclisti così da incentivare la mobilità dolce per gli attraversamenti interni al territorio comunale.

Previsto lo stanziamento di 100mila euro (a cui si aggiungerà un ulteriore importo di 20mila euro proveniente stavolta dalle casse comunali) per la manutenzione straordinaria del cimitero di Velate dove in autunno prenderà il via la costruzione dei nuovi colombari. Infine, un ulteriore cantiere si aprirà presso il Centro Sportivo di via Luini, dove con 20mila euro si interverrà con un nuovo impianto d’illuminazione a risparmio energetico del Palazzetto dello Sport.

“Come Amministrazione Comunale, insieme agli uffici, abbiamo lavorato per sottoporre progetti che potessero, nel breve tempo previsto dalla legge, rientrare fra quelli ammissibili al finanziamento da parte di Regione Lombardia – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Grazie al lavoro di programmazione, ci siamo fatti trovare pronti e possiamo ora presentarci con quattro progetti che riteniamo prioritari per il territorio”.

