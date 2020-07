Brugherio zero contagi da una settimana, Carate piange altre due vittime. L’aggiornamento dei sindaci

Sono 53, di cui 29 a seguito di test sierologici e 7 ‘debolmente positivi’, i nuovi contagi Covid in Lombardia registrati nella giornata di ieri. Nella provincia di Monza e Brianza 5 i pazienti positivi al tampone nelle ultime 24 ore.

Ecco l’aggiornamento dei sindaci.

BRUGHERIO

“La buona notizia è che anche la scorsa settimana non abbiamo avuto nuovi casi di positività, mentre è cresciuto di una sola unità il numero delle persone guarite, che porta il totale a 197. Sono quindi 24 a ieri le persone ancora alle prese con il coronavirus nella nostra città. Nella scorsa settimana è però tornato a crescere il numero delle persone in sorveglianza attiva: da 9 siamo tornati a 25; un numero che, ancora una volta, ci deve invitare a non abbassare la guardia. E quindi anche questa settimana la conclusione è la solita: obbligo di portare la mascherina all’aperto, igienizzazione delle mani, restare a distanza; insomma, attenzione e responsabilità verso se stessi e verso gli altri” spiega nel bollettino settimanale il sindaco Marco Troiano.

MUGGIO’

“Sono 72 i nostri concittadini guariti che hanno quindi eseguito il doppio tampone risultato negativo, 18 le persone che risultano ancora positive al Covid19, 4 i muggioresi in sorveglianza attiva, mentre i decessi restano 25” questa la comunicazione del sindaco Maria Fiorito.

SEREGNO

“Sono 264 i seregnesi positivi al tampone da inizio emergenza, di cui 215 guariti. Le persone attualmente positive sono 11, con altre 10 in isolamento domiciliare/sorveglianza attiva” ha dettoli sindaco Alberto Rossi.

CARATE BRIANZA

“Ad oggi il numero dei nostri concittadini risultati positivi al tampone dall’inizio dell’epidemia rimane fermo 187, come da due settimane a questa parte. A questo dato devo aggiungere, purtroppo, due decessi, per un totale di 25 cittadini prematuramente scomparsi: alle loro famiglie le mie più sentite condoglianze. Una notizia positiva riguarda il numero dei guariti, 149, +10 rispetto all’ultimo aggiornamento fatto, a fronte di 13 (-11) Caratesi ancora positivi. Anche il numero delle persone in sorveglianza attiva è sceso di 7 unità, per un totale di 4 cittadini a cui faccio un grande in bocca al lupo” ha detto il sindaco Luca Veggian.

VEDANO AL LAMBRO

Il sindaco durante il Consiglio Comunale ha informato che alla data attuale non ci sono cittadini positivi al coronavirus mentre sono 4 le persone in sorveglianza attiva.

LENTATE SUL SEVESO

“In base ai dati appena pervenuti dalla Prefettura di Monza, a Lentate le persone attualmente affette dal virus sono tre mentre un cittadino si trova in sorveglianza attiva. Preciso che, dall’inizio della pandemia ad oggi, i cittadini complessivamente colpiti dalla malattia sono stati 55 (di cui purtroppo sei sono mancati)” ha detto il sindaco Laura Ferrari.

VIMERCATE

L’aggiornamento settimanale del sindaco Francesco Sartini sulla situazione sanitaria a Vimercate: dalla scorsa settimana si sono registrati due nuove casi. “Siamo arrivati ad un totale di 231 cittadini che nel nostro paese hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. Purtroppo il primo primo luglio un nuovo decesso, e il totale di coloro che ci hanno lasciati sale così a 39. 169 le persone guarite, ora sono circa una dozzina gli attualmente positivi. Il dato che torna a salire è quello delle sorveglianze attive, ad oggi sono 13 i cittadini in quarantena. Fatichiamo ancora a vedere la fine del contagio e per questo rinnovo l’appello ai vimercatesi a indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e lavare bene le mani”.

