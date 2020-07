I-Drive Racing Team, ottimi risultati negli ultimi test per la squadra 100% brianzola

I-Drive Racing Team è pronto per la stagione agonistica 2020. Dopo i mesi di stop forzato causa COVID-19, finalmente è arrivato il momento di scendere in pista, in vista del primo appuntamento della stagione, previsto a Varano dè Melegari il primo week end di Luglio.

La squadra può definirsi al 100% brianzola: sede amministrativa, struttura, membri del team, sponsor e aziende che collaborano nella preparazione, hanno tutte sede in Brianza.

Solo i piloti provengono da altre zone della Lombardia: Paolo Corradin è di Varese mentre Stefano Fecchio è di Milano. Entrambi provengono dalla “Academy”, hanno cominciato a scendere in pista per divertimento grazie alla scuola di guida veloce di I-Drive, che consente ormai da molti anni a giovani appassionati di divertirsi in pista e imparare a crescere nelle prestazioni, a divertirsi in tutta sicurezza sui circuiti di tutta Italia.

Nei giorni scorsi la squadra di Cernusco Lombardone è scesa in pista ben due volte, prima sul circuito di Cervesina e poi su quello di Varano dè Melegari. Sono state due giornate di test molto intense, che hanno permesso alla squadra di prendere consapevolezza del livello di preparazione della vettura, oltre a consentire un miglior affiatamento con i suoi due piloti. Uno shake down ottimale, dove si sono ottenuti riscontri molto positivi.

Entrambi i drivers, Stefano Fecchio e Paolo Corradin, hanno avuto modo di saggiare le doti della Clio RS durante le sessioni di test, nelle quali si è puntato prima di tutto a verificare che tutto fosse ok sulla vettura, lavorando successivamente sugli assetti e sul comportamento della Clio RS in ogni condizione di gara, sia con pieno di benzina che con serbatoio vuoto, sfruttando le gomme fino all’ultimo giro disponibile, per cercare di vedere il comportamento della vettura anche in condizioni di gomme molto usurate. Un lavoro meticoloso che ha permesso alla squadra di comprendere il livello di competitività, capire dove intervenire in vista della prima corsa. Cosa che rende molto fiducioso l’intero team, che debutterà nelle competizioni proprio a Varano nel primo fine settimana di Luglio.

La Clio RS di I-Drive Racing Team gareggerà nelle FX Series, nella categoria turismo, in seconda divisione. La categoria è davvero molto combattuta e annovera un buon nugolo di iscritti. I week end di gara vedranno i piloti scendere in pista per un turno di prove ufficiali e due gare da 25 minuti. I due piloti del team capitanato da Luca Bonfanti si alterneranno, singolarmente, in una delle due gare, dove quindi non è previsto il cambio di pilota.

Luca Bonfanti, a pochi giorni dal debutto della squadra, è entusiasta di questa nuova avventura: “Devo ammettere che non sto più nella pelle, il Coronavirus ci ha purtroppo bloccati prima dell’inizio della stagione e per il nostro debutto ufficiale abbiamo dovuto attendere fino a Luglio. I test che abbiamo svolto sia a Cervesina che a Varano ci hanno permesso di capire il livello di preparazione che abbiamo raggiunto. Devo dire che siamo molto soddisfatti, i tempi registrati sono stati molto interessanti, vicini a quelli di squadre e piloti più blasonati, per lo più li abbiamo ottenuti con gomme usurate, in quanto la ricerca del crono non era il nostro obiettivo. Quello che volevamo fare noi era macinare più chilometri possibili, per saggiare l’affidabilità della vettura, permettere ai nostri piloti di prendere maggiore confidenza con la loro nuova Clio RS e poi, step by step, crescere di livello con una messa a punto studiata e verificata direttamente in pista. Sia Stefano Fecchio che Paolo Corradin sono stati bravissimi, non hanno commesso errori e ci hanno fornito informazioni importanti, che ci hanno consentito di migliorare progressivamente. A Varano ha avuto modo di scendere in pista anche Ivan Colombo, altro pilota cresciuto nella nostra Academy, girando davvero molto bene e senza errori, con tempi piuttosto vicini a quello dei due piloti titolari, a conferma che la nostra scuola dà veramente l’opportunità all’appassionato di imparare e crescere per poi esprimersi in pista con vere vetture da gara, diventando prima un pilota gentleman, poi, magari, tra un po’ di tempo, puntare anche a qualcosa di più… Cosa mi aspetto da questa stagione? Di ben figurare e soprattutto avvicinarci alle squadre protagoniste di questo campionato. Non sarà facile, ma abbiamo i mezzi e i piloti per poterlo fare, grazie anche ai nostri sponsor, senza i quali non avremmo potuto intraprendere questa nuova ed ambiziosa esperienza. I nostri sponsor, tutti brianzoli, sono: Cogera Impianti, Fn Automotive, Carrozzeria CRP, MAK, Marzorati Trasmeccanica, Mandelli Gomme, Mad Bros, PublyDecor, Bax Design e 2box”.

