Grandi emozioni ed esperienze uniche: vivi l’estate a Pietra Ligure tra attività outdoor e piatti gourmet tradizionali

Spensieratezza, divertimento, relax: tre aggettivi capaci di rimandare immediatamente ai caldi giorni d’estate, trascorsi in spiaggia ad abbronzarsi sotto i raggi del sole e cullati tra le onde del mare. Quel che è certo è che quella 2020 sarà un’estate un po’ diversa, ma c’è una località in cui, pur rispettando tutte le norme per la tutela della salute, la libertà non mancherà, facendoti vivere momenti di grande serenità e tranquillità.

Si tratta di Pietra Ligure, cittadina della Riviera di Ponete in Liguria, un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezza, in cui il mare, Bandiera Blu 2020, convive con un entroterra capace di regalare indimenticabili esperienze nella natura. Le attività che qui potrai praticare sono numerose e rientrano nel calendario estivo “Pietra Family Experience”, rivolto alle famiglie, ma non solo.

Sono previste le più svariate esperienze outdoor come gli emozionanti tour in mountain bike nei sentieri dell’entroterra tra antichi manufatti e viste mozzafiato, la “Sup Experience”e la “Snorkeling Blue Adventure” alla scoperta della costa e dei fondali marini pietrese e il trekking sulle pendici del monte Grosso tra le bellezze della macchia mediterranea, caratterizzata dai profumi delle erbe selvatiche e aromatiche, ma anche la corsa vista mare ChicchiricchiRun in programma sabato 15 agosto.

Potrai inoltre iniziare le tue giornate con il risveglio muscolare in riva al mare e concluderle praticando pilates al tramonto o fare una pausa yoga immersi nella natura, visitare il Parco dell’Asinolla con i suoi simpatici asinelli e girare tra i caruggi, i tipici vicoli del centro storico, le chiese e i monumenti di Pietra Ligure grazie alle passeggiate “Storie di Pietra” e “Pria Tour”.

Sarà possibile partecipare anche a tour dedicati ai piatti della tradizione ligure come le “Cene della Gastronomica”, appuntamento gourmet capace di soddisfare i palati più esigenti con menù dedicati ai piatti della trazione ligure e “Pietra Gourmet” che ti porta in giro tra le botteghe storiche del paese, facendoti provare anche una lezione di pesto al mortaio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail iat@comunepietraligure.it oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Foto: Bulk Media

