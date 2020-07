Grande Trittico Lombardo, Lissone ospita il traguardo volante e premia i vincitori con i Trofei d’autore

Ci sarà il Traguardo volante sullo “storico” rettilineo di via Matteotti dove il gruppo si lancerà in uno sprint intermedio per testare la “gamba”, non mancheranno i Trofei d’autore che sul palco di Varese saranno consegnati al vincitore di tappa e al primo classificato in quel di Lissone.

Non sarà la “solita” Coppa Ugo Agostoni come il pubblico ha imparato a conoscerla con partenza e arrivo da Lissone, ma la Città del mobile e del design sarà comunque protagonista nel Grande Trittico Lombardo, la corsa ciclistica professionistica che si terrà lunedì 3 agosto con partenza da Legnano e arrivo a Varese.

Il Comune di Lissone supporterà il Grande Trittico e non farà mancare la sua presenza a livello organizzativo e logistico, come confermato dal Sindaco Concettina Monguzzi nel corso della presentazione ufficiale tenutasi nell’auditorium di Regione Lombardia nella mattinata odierna.

Come noto, eccezionalmente per l’edizione 2020, confluiranno in un’unica corsa la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine. Lissone avrà l’onore di ospitare il traguardo intermedio ed un circuito per le vie cittadine (orario di passaggio del gruppo previsto attorno alle ore 13.15) che ricalcherà quello già collaudato nelle edizioni più recenti della Coppa Ugo Agostoni.

Oltre all’aspetto sportivo, ve ne sarà uno più strettamente legato alla manualità del territorio: sul podio del vincitore il Sindaco della Città di Lissone consegnerà due Trofei d’autore, realizzati dagli artigiani lissonesi. Uno per il vincitore di tappa, uno per il primo classificato sul traguardo volante di via Matteotti.

Il Grande Trittico Lombardo vedrà anche la diretta tv di circa 90 minuti su RaiDue, con immagini che racconteranno anche il passaggio per Lissone.

“Pur in una formula inedita che vedrà la nostra città ospitare il transito della corsa con un prestigioso traguardo volante, il Comune di Lissone è lieto di sostenere l’edizione 2020 del Grande Trittico Lombardo, nel quale confluisce eccezionalmente anche la storica Coppa Ugo Agostoni – sottolineano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore allo Sport Renzo Perego – Grazie all’impegno degli organizzatori, non si interromperà quindi una tradizione che dal dopoguerra nel periodo estivo porta sulle strade della Brianza alcuni dei più forti ciclisti internazionali”.

“Lissone si prepara ad accogliere festosa la corsa, il Comune anche quest’anno ha sostenuto la realizzazione dei Trofei d’autore che, emblema della maestria artigianale della Città del legno, saranno consegnati al vincitore di giornata e al primo classificato sulla “linea” di Lissone – aggiungono Monguzzi e Perego – L’augurio è di assistere quest’anno ad una corsa ricca di emozioni e di ritrovare, già dal prossimo anno, la Coppa Agostoni come abbiamo imparato a conoscerla, accogliendo tutti i partecipanti sullo storico traguardo di via Matteotti”.

