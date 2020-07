Fastweb Cup, Filippo Tortu a Rieti superato dal ghanese Sean Safo-Antwi

Comincia da 10.28 (+0.7) la stagione di Filippo Tortu nei 100 metri. Sul rettilineo di Rieti, nella seconda edizione della Fastweb Cup, il primatista italiano è il più veloce nel primo round e poi un paio d’ore dopo corre in 10.31 (-0.1) nella finale, superato dal ghanese Sean Safo-Antwi (10.29).

Sulla pista dello stadio Guidobaldi tornata asciutta dopo il temporale del primo pomeriggio, l’azzurro finalista mondiale dei 100 vive una prima uscita dell’anno che a livello cronometrico non può soddisfarlo: “Forse c’era un po’ troppa ruggine. Non è andata come volevo. Sarò sincero, non mi è mai capitato di non saper dare una descrizione dettagliata della gara. Di solito so sempre bene quello che accade – osserva Tortu – ora l’importante è lasciarsi alle spalle questa giornata. È normale il dispiacere, ma fa parte di questo lavoro e non si può sempre vincere. Non tutti i tiri vanno a canestro. Domani partirò per la Sardegna per un periodo di allenamento a Olbia, poi il 16 luglio torno in gara a Savona”.

(fonte Fidal)

