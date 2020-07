Parco Tittoni: questa settimana cucina pugliese e tanti appuntamenti musicali

Parco Tittoni, il festival musicale e culturale della Brianza giunto alla sua nona edizione, propone fino a domenica 13 settembre 2020 un ricco programma di performance e musica dal vivo, incontri e cinema all’aperto, nel contesto del parco della settecentesca Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Ecco il programma da mercoledì 22 a venerdì 31 luglio. Da non perdere la musica di Viola Valentino, Murubutu e The Cyborgs. Per i buongustai appuntamento con il gusto da venerdì 24 a domenica 26 luglio con l’iniziativa “Vieni a mangiare in Puglia”, un intero weekend dedicato ai sapori della cucina pugliese.

PROGRAMMA

Mercoledì 22 luglio

COMEDYFICIO

Il Comedyficio è uno spettacolo live con i comici di Zelig, Colorado e Comedy Central, presentati da Alessio Parenti. Tra gli artisti anche Raffaele D’Ambrosio, Omar Fantini, Gigi Rock, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Robin Scheller, Alberto Vitale, Silvio Cavallo e molti altri. Una serata per ridere insieme in spensieratezza!

Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00, inizio spettacolo ore 21.30.

Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it.

Ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

Giovedì 23 luglio

Nasty Thursday

Il giovedì sera è Nasty Thursday: una serata dedicata agli amici e alla buona musica, con l’atmosfera frizzante delle sere d’estate.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00.

Ingresso gratuito, prenotazione tavolo fortemente consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio

Vieni a mangiare in Puglia

Un nuovo weekend dedicato al gusto! Da venerdì a domenica si esplorano i sapori della cucina pugliese: tra le pietanze proposte ci sono le tipiche bombette, le orecchiette con sugo di carne e i panzerotti fritti.

Orari: venerdì e sabato apertura dalle 19.30 alle 2.00; domenica dalle 18.00 all’1.00.

Ingresso gratuito, prenotazione tavolo consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

Venerdì 24 luglio

Lorem Ipsum. In Essere.

Una performance di teatro, danza, musica e poesia.

Per il ciclo “le pillole del venerdì all’ora di cena”, il collettivo artistico Lorem Ipsum presenta In Essere, una performance di teatro, danza, musica e poesia che integra le diverse arti all’insegna dell’uguaglianza.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00; inizio spettacolo ore 20.00.

Ingresso gratuito. Per assistere occorre prenotare un tavolo nell’area Prato (form disponibile sul sito parcotittoni.it).

Sabato 25 luglio

Never a Joy Playlist

Una serata dal sottofondo musicale unico: Never a Joy, il festival delle canzoni tristi, ha preparato per Parco Tittoni una playlist che racchiude le migliori e più celebri canzoni e colonne sonore strappalacrime. Un evento triste per persone che amano divertirsi soffrendo.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

Ingresso gratuito

Domenica 26 luglio

VIOLA VALENTINO

Arriva sul palco di Parco Tittoni Viola Valentino, cantante, modella e attrice icona degli anni Ottanta, celebre voce di “Comprami”, “Sola”, “Romantici” e molti altri brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Da sempre attenta alle tematiche sociali, in oltre 25 anni di carriera ha pubblicato 11 album. Del 2020 l’ultima produzione discografica “E sarà per sempre”: un disco composto da 20 brani, di cui 3 inediti e 2 cover, e concepito dall’artista come un inno alla vita.

Orari: apertura dalle 18.00 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it.

Lunedì 27 luglio

Chiuso

Martedì 28 luglio

Parasite

Per il cinema all’aperto del martedì, l’appuntamento è con Parasite, il celebre film del 2019 diretto da Bong Joon-ho che ha vinto la Palma d’oro alla 72^ edizione del Festival di Cannes e quattro Premi Oscar tra i quali quello per miglior film, mai assegnato fino ad allora a un lungometraggio non in lingua inglese.

Orari: apertura dalle 19.30 alla 1.00, inizio film ore 21.30

Ingresso 4 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

Mercoledì 29 luglio 2020

MURUBUTU. RAPconti Illustrati Tour

RAPconti Illustrati Tour è uno spettacolo itinerante che associa la musica rap di Murubutu alle illustrazioni di Roby il Pettirosso, ispirato al libro a fumetti su Murubutu pubblicato a febbraio 2020 dalla casa editrice BeccoGiallo. Lo spettacolo è una contaminazione tra rap e narrativa, alternando le più belle canzoni di Murubutu, al secolo Alessio Mariani, tra i più apprezzati storyteller della scena rap italiana di oggi, ad alcune letture di testi scelti dall’artista, tutto accompagnato dalla voce della corista Dia e dai live paintings di Ernesto Anderle aka Roby il Pettirosso, che ha curato e illustrato il volume.

Orari: apertura dalle 19.30 all’1.00. Inizio concerto ore 21.00.

SOLD OUT

Giovedì 30 luglio

Nasty Thursday

Il giovedì sera è Nasty Thursday: una serata dedicata agli amici e alla buona musica, con l’atmosfera frizzante delle sere d’estate.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00.

Ingresso gratuito, prenotazione tavolo fortemente consigliata (form disponibile sul sito parcotittoni.it)

Venerdì 31 luglio 2020

THE CYBORGS

The Cyborgs sono una two men band, due sole entità che suonano sul palco come fossero cinque o più.

Cyborg1 e Cyborg0 sono rispettivamente batteria, basso e tastiere (suonate simultaneamente) l’uno e voce e chitarra l’altro. Il duo è nato nel 2009 ma non si hanno notizie certe su quale sia la loro vera identità, nascosta da caschi da saldatore durante tutte le loro esibizioni. Lo scorso anno The Cyborgs hanno pubblicato il loro sesto lavoro discografico, dal titolo Bootleg Live In Studio (Bloos Records), un album realizzato durante delle sessioni in studio, ma con registrazioni lasciate grezze, dal suono sporco e ruvido come se fossero live, che arriva a meno di un anno di distanza dal precedente Generation X. Il blues’n’boogie alternativo della band ha conquistato tutti, tanto che negli anni passati il duo è stato scelto per aprire i concerti di Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall, Johnny Winter e moltissimi altri artisti di fama internazionale.

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00. Inizio concerto ore 21.30.

Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it

Parco Tittoni è un progetto di Mondovisione Onlus e Arci Tambourine, realizzato con il patrocinio del Comune di Desio.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter