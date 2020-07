Bernareggio, strade gruviera. Baio: “Serve una manutenzione urgente”

Buche, avvallamenti e pericolose voragini. La lista “Vita Nuova per Bernareggio e Villanova” lancia un grido di allarme sulla situazione strade nel comune brianzolo.

Vere e proprie strade-gruviera che, oltre a causare pesanti rallentamenti alla circolazione, mettono a serio rischio la sicurezza di automobilisti, mamme con passeggini, anziani e disabili con maggiori problemi a deambulare.

A finire sotto la lente di ingrandimento della lista sono le vie: Pertini, in prossimità del Palazzo Comunale, Dante, parcheggio per disabili, in prossimità del poliambulatorio medico, il parcheggio dell’Agorà, Cavour, Padre Illuminato Colombo, XX Settembre – traversa di Via Garibaldi, Vittorio Emanuele, via Veneto, angolo via De Gasperi, Via S. Bartolomeo a Villanova.

“Le immagini sono più eloquenti delle parole. – spiega Emanuela Baio (Vita Nuova per Bernareggio e Villanova) – In modo chiaro e inequivocabile si nota il degrado in cui versano le nostre strade comunali e le difficoltà che questo provoca ai cittadini, soprattutto alle fasce più sensibili. Ci auguriamo che Sindaco e amministratori procedano al più presto a manutenere le strade di Bernareggio e Villanova, prima che incidenti possano provocare oltre a danni alle persone, anche danni alle casse del Comune”.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter