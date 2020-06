Donne, cuore e finanza: l’11 giugno il webinar gratuito sull’importanza di “prevenire a 360°”

Cosa significa, nel 2020, “prevenzione al femminile”? Si tratta di un termine che può essere associato a diversi contesti, non solo a quello medico, nel quale le donne si mostrano spesso sensibili nella risposta a campagne di screening e prevenzione. Sul fronte economico e finanziario, invece, la strada da fare per le donne è ancora tanta, in Italia. “Prevenzione” significa, per il mondo femminile, comprendere il rapporto con il proprio patrimonio economico e di salute, per acquisire maggiore padronanza delle scelte finanziarie e del proprio benessere psicofisico.

Soltanto attraverso lo sviluppo di una più ampia e profonda consapevolezza dei rischi e delle proprie esigenze, la donna di oggi può garantirsi una protezione funzionale alle diverse fasi del suo ciclo di vita. E’ ancora largamente diffuso lo stereotipo dell’estraneità della donna da una parte a patologie viste come “maschili” e che invece colpiscono anche l’altra metà del cielo con modalità diverse e in fasce di età differenti (es. la cardiopatia ischemica), dall’altra a scelte (finanziarie) che per tradizione “spettano ai mariti” e che impattano poi anche dolorosamente sulla vita delle donne.

Il concetto di prevenzione trova quindi nell’attualità nuove forme di contestualizzazione, alle quali forse non siamo del tutto abituati. Ed è proprio per riflettere su questo concetto nella sua completezza, che Synlab CAMLei, Fidapa BPW Italy – sez. Monza e Brianza e UBS Wealth Management Italia invitano i cittadini a prendere parte al webinar gratuito “Health&Wealth: Donne, cuore e finanza. Prevenzione e consapevolezza attraverso l’empowerment finanziario e sanitario“ che si terrà giovedì 11 giugno alle ore 17:30.

L’incontro, che mira a portare gli uditori alla consapevolezza dell’importanza di “prevenire a 360°”, sarà moderato da Anna Marino, Giornalista di Radio 24 e vedrà la presenza in veste di relatori di: Maurizio Biraghi, Coordinatore Progetti Scientifici Lombardia, Synlab, Anna Di Michele, Senior Client Advisor, UBS Global Wealth Management, Elsa Fornero, professoressa di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Torino, Mara Catherine Harvey, Head of Client Services, UBS Global Wealth Management e Franco Ruffa, Specialista in Cardiologia, Synlab. Durante l’incontro prenderanno parola anche Maria Concetta Oliveri, Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy, Grazia Mura, Past President Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Maria Alberta Mezzadri, Presidente Fidapa BPW Italy, Sezione Monza Brianza e Raffaella Corti, Past President Fidapa BPW Italy, Sezione Monza Brianza.

Per richiedere l’iscrizione gratuita al webinar, si prega di scrivere a: evento11giugno@gmail.com.

Foto repertorio MBNews

