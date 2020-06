Villasanta, ritrovati 56 bossoli in via Colombo: indagini in corso

Bossoli esplosi di vari calibri e marche. Questo lo strano ritrovamento che è stato fatto dai Carabinieri della Stazione di Villasanta ieri sera in via Colombo. I bossoli sono stati abbandonati sul manto stradale.

Sono in corso le indagini per risalire al proprietario dei colpi. Non si sa al momento neppure quando siano stati abbandonati.

