Regione Lombardia: mille mascherine donate al carcere di Monza

Mille mascherine per proteggersi dal Coronavirus e una fornitura di gel disinfettante per i detenuti e il personale della Polizia penitenziaria del carcere di Monza. E’ il dono consegnato oggi dal Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Lombardia Carlo Lio, al quale si era rivolta la Onlus Sol.Id per scegliere dove indirizzare il suo contributo di solidarietà durante questa emergenza sanitaria.

“Il materiale – ha commentato il Garante Carlo Lio – è stato molto apprezzato, vista la necessità e l’utilità dei dispositivi di protezione individuale soprattutto in ambienti come questo. Nei prossimi giorni sempre grazie a Sol.Id andremo a consegnare mascherine e gel disinfettante anche negli istituti penitenziari di Varese e Lecco”.

