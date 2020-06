Da F.lli Mombelli a Monza, Subaru torna ad emozionare con la nuovissima Impreza e-Boxer

Performance, piacere di guida e sicurezza concentrati in un nome iconico. Un’auto che, anche in questa nuovissima versione, non rinuncia alla filosofia ispiratrice del progetto originario, rivelando, al contempo, quanto SUBARU anche nella nuova era elettrica, sia culturalmente votata allo sviluppo di un’ingegneria d’avanguardia.

Ecco, allora, che il marchio giapponese con “Nuova IMPREZA e-BOXER” nella sua versione elettrificata, sposa l’ibrido in una nuova dimensione tecnologica, che ne esalta le prestazioni riducendo consumi ed emissioni, nell’ideale rispetto dell’ambiente.

Il motore e-BOXER 2.0 DA 150cv. a cilindri contrapposti, profondamente riprogettato per l’impiego sui modelli ibridi, fluido e brillante, è abbinato alla leggendaria trazione integrale “Symmetrical AWD”, il brevetto SUBARU che ha saputo ridefinire il concetto stesso di aderenza e controllo su qualsiasi percorso e condizione di fondo stradale.

Il cambio“Lineartronic” inoltre, dotato di paddles al volante, garantisce una piacevole sensazione di progressività e controllo che esalta il piacere di guida, rendendolo percepibile già alle prime curve.

Perfettamente integrata in quest’architettura tecnologica distintiva del marchio, si trova l’unità elettrica, un motore trifase, sincrono, a magneti permanenti, che eroga una potenza di 12,3KW (16,7 cv) ed una coppia di 66Nm. Installato longitudinalmente all’interno della scatola del cambio adotta un posizionamento che gli consente di agire direttamente sulla catena cinematica che porta il moto alle ruote.

La coppia motrice viene gestita dal sistema Symmetrical AWD, sia che provenga dal motore termico, da quello elettrico o da entrambi in modo combinato.

Una soluzione, quella dell’ibrido Mild “made in SUBARU”, che tiene conto delle variabili legate ai diversi impieghi dell’auto in modo autonomo, adattandosi allo stile di guida (dosaggio dell’acceleratore) senza che il pilota debba intervenire con regolazioni o altri accorgimenti.

Tre sono le modalità che il sistema è in grado di erogare a seconda delle condizioni di utilizzo dell’auto: EV DRIVING – l’auto è spinta, silenziosamente, dal solo motore elettrico in totale assenza di emissioni inquinanti – modalità di funzionamento tipica delle vetture full hybrid – ottenibile alle velocità cittadine per percorsi fino a 1,6 Km.

MOTOR ASSIST DRIVING: a sollecitazioni più decise dell’acceleratore corrisponde l’intervento combinato del motore termico ed elettrico con una risposta decisamente brillante in accelerazione e spunto, grazie al rilascio di energia più fulmineo nell’erogazione della componente elettrica.

ENGINE DRIVING: alle velocità autostradali è il solo motore termico a fornire energia provvedendo anche alla ricarica delle batterie agli ioni di litio.

Sul versante della sicurezza e della protezione degli occupanti, adulti e bambini, SUBARU vanta la classificazione 5 stelle euroNCAP ed offre, di serie sull’intera gamma, il sistema SUBARU ”EyesightV3 “, un set di dispositivi di sicurezza attiva e preventiva al top della tecnologia, in grado di reagire a qualsiasi evento anomalo si manifesti improvvisamente tra la vettura e la strada, in ogni condizione di marcia, a salvaguardia di chi si trova a bordo ma anche di pedoni e ciclisti.

Un brevetto SUBARU, che si avvale di telecamere con straordinarie capacità di detection e dotato di sofisticati sistemi di assistenza alla guida che vanno dalla frenata automatica all’ausilio alle manovre elusive, il controllo attivo della guida e gli avvisi al conducente, fino alla sorveglianza del traffico, rallentamenti accelerazioni e mantenimento autonomo delle distanze e delle traiettorie in corsia.

Il comfort è garantito da interni qualitativamente eccellenti per qualità, design e sistemi di infotainment” completi di navigazione e mirroring – apple car play /android auto.

Il risultato è una berlina compatta, divertente e dalle straordinarie doti dinamiche, grazie alla trazione integrale, il telaio più rigido, un baricentro basso ed una perfetta distribuzione dei pesi.

Ma soprattutto, progettata per essere una SUBARU. Una meravigliosa compagna di viaggio, affidabile, durevole e sicura in ogni situazione. Da vedere e provare da

