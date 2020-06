Ferie 2020 in forse? Il must have dell’estate sono le minipiscine di Import For Me

Quella che sta per arrivare sarà un’estate insolita, sicuramente diversa da quelle degli anni scorsi. Con l’emergenza Covid-19 che ancora non si può dire del tutto superata infatti, prenotare le ferie rimane un grande punto interrogativo per moltissimi italiani. Del resto, c’è ancora incertezza sulla gestione delle spiagge e degli stabilimenti balneari e in tanti preferiscono evitare di correre rischi. Hai deciso anche tu, come gran parte degli italiani, di rimanere a casa? Allora preparati all’arrivo del caldo e scopri i modelli di minipiscine idromassaggio di Import For Me. Potrai goderti l’estate nel tuo giardino di casa o sul terrazzo senza rinunciare al relax e ad un bel bagno rinfrescante!

Minipiscine: il must have dell’estate 2020

Le minipiscine stanno riscuotendo un grandissimo successo e sono già diverse le persone che hanno scelto di acquistarle, probabilmente anche per avere un comfort in più durante la stagione estiva. D’altronde, al giorno d’oggi si possono trovare modelli di alta qualità a prezzi molto convenienti e vale dunque la pena prendere in considerazione questo piccolo lusso.

Le minipiscine si possono installare sia fuori terra che interrate e permettono di avere sempre a disposizione un angolo di vero e proprio relax ma anche di benessere. Gli effetti benefici dell’idromassaggio infatti sono moltissimi ed è anche per questo che in molti scelgono una minipiscina piuttosto che una vasca tradizionale.

Quale minipiscina scegliere

Al giorno d’oggi sul mercato puoi trovare moltissimi modelli di minipiscine, differenti per forma, dimensioni, funzionalità ed optional. I prezzi variano in base a tali caratteristiche e ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche quindi vale la pena prendere in considerazione questa possibilità.

Per quanto riguarda la forma, tra le più gettonate attualmente troviamo le minipiscine rotonde, che offrono un tocco in più di stile e fanno la loro bella figura in qualsiasi ambiente. È possibile però trovare anche modelli rettangolari o quadrati, di varie dimensioni in base alle proprie esigenze e allo spazio di cui si dispone.

Naturalmente, il numero di getti dell’idromassaggio è un dettaglio fondamentale perché più sono e maggiore sarà la sensazione di relax e benessere provata. Anche in tal caso i modelli in commercio sono moltissimi e basta scegliere la soluzione che si preferisce. Vale la pena però valutare anche tutti gli altri optional che possono fare una bella differenza, come per esempio la presenza di una radio incorporata per ascoltare la propria musica preferita in totale relax. Anche le luci meritano di essere prese in considerazione, perché consentono di ottenere un’atmosfera unica durante la sera e la notte.

Minipiscine: quanto costano e dove acquistarle

In molti rinunciano all’idea di installare una minipiscina perché sono convinti che per avere un lusso come questo occorra investire parecchio. In realtà, al giorno d’oggi è possibile trovare portali online come ImportForMe che vendono minipiscine a prezzi di fabbrica e quindi davvero molto convenienti. Se sei interessato e non vuoi rinunciare a questo piccolo lusso, visita il sito www.importforme.it: su questo portale troverai moltissimi modelli di alta qualità e delle migliori marche a prezzi super vantaggiosi.

