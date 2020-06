Vimercate, ultimo paziente Covid lascia la terapia intensiva. Ecco i dati di Regione Lombardia al 5 giugno

Ecco i dati di oggi, venerdì 5 giugno. In Lombardia gli attualmente positivi sono 19.853 (-471) mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati dall’inizio della pandemia a oggi sono 89.928. I nuovi casi positivi sono 402, ieri 237.

Nella provincia di Monza e Brianza si contano positivi 5.567 (+8).

ASST VIMERCATE, ULTIMO PAZIENTE LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA – “L’ultimo paziente ricoverato a Vimercate in terapia intensiva ha lasciato ieri il reparto. Da giovedì non abbiamo più pazienti in terapia intensiva affetti da Covid 19. Nei tempi di picco abbiamo avuto anche 24 positivi. Andiamo così a confermare la tendenza in discesa dei contagi. Inoltre registriamo un sensibile decongestionamento del pronto soccorso. Parliamo di uno o due pazienti ogni tre giorni. Di questi, poi, la maggior parte risulta negativo al Coronavirus. Anche a Carate la situazione è nettamente migliorata. Questo però è il quadro di tutta la Brianza, dove il numero dei contagi è in costante discesa” ha spiegato Nunzio del Sorbo,

direttore dell’Asst di Vimercate.

LOMBARDIA – “Tenendo presente che non dobbiamo guardare i dati di giornata, che possono essere condizionati dalle festività, il trend è negativo sui principali indicatori. Incluso i decessi, che sono l’ultimo anello della catena, sono in discesa. Dalla seconda ripresa i dati attuali, grazie alle cautele utilizzate, non hanno invertito il trend e non hanno fermato la discesa – Però alcuni casi vengono ancora riscontrati e ciò significa che il virus è ancora presente e bisogna stare cauti” ha spiegato Carlo Signorelli, professore di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e all’Università di Parma.

DATI

– i tamponi effettuati: 19.389

totale complessivo: 800.276

– attualmente positivi: 19.853 (-471)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.928

– i nuovi casi positivi: 402 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 752

totale complessivo: 53.853

– in terapia intensiva: 120 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.960 (+6)

– i decessi: 21

totale complessivo: 16.222

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.306 (+99) di cui 9.890 (+52) a Milano citta’

Bergamo 13.539 (+73)

Brescia 14.970 (+89)

Como 3.912 (+18)

Cremona 6.482 (+11)

Lecco 2.765 (+4)

Lodi 3.495 (+10)

Mantova 3.382 (+13)

Monza e Brianza 5.567 (+8)

Pavia 5.393 (+22)

Sondrio 1.481 (+10)

Varese 3.671 (+28)

e 1.965 in fase di verifica

