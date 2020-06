Covid: a Monza e Brianza 5.727 positivi. L’aggiornamento dei sindaci

Nella provincia di Monza e Brianza dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 si contano 5.727 (+8) pazienti positivi.

Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dai sindaci brianzoli (ricordiamo che non tutti i primi cittadini forniscono quotidianamente il resoconto dei dati).

MONZA

“ATS ci ha comunicato che i nuovi contagi sono +3 rispetto a ieri, per un totale di 1165 positivi dall’inizio dell’epidemia” ha detto il sindaco Dario Allevi.

“Riapriranno le porte lunedì 22 giugno i due Centri Diurni per Disabili di Monza , in via Silva e in via Gallarana.

In questi giorni, infatti, sono state concluse le operazioni di adeguamento degli spazi a seguito delle normative anti-contagio e sono stati adottati i protocolli necessari.

Il Comune ha infatti avviato, grazie alla collaborazione di ATS Brianza e di ASST Monza, gli screening sierologici per gli ospiti e per gli operatori, con l ’obiettivo di rendere più tranquilla e sicura per tutti la ripresa delle attività.

I 32 prelievi effettuati fino ad oggi sono risultati tutti negativi.

Monza è tra le prime città della Lombardia a riaprire i centri diurni: un segnale di grande attenzione verso i ragazzi e una risposta concreta ai loro genitori che hanno sofferto ancora di più le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e che ora, da dopodomani, potranno tornare a quella normalità di cui avevano tanto bisogno” spiega il sindaco.

MUGGIO’

“Sono 67 i nostri concittadini guariti che hanno quindi eseguito il doppio tampone risultato negativo, 21 le persone che risultano ancora positive al Covid19, 12 i muggioresi in sorveglianza attiva, mentre i decessi restano 25” ha detto il sindaco Maria Fiorito.

“In questa settimana abbiamo monitorato attentamente il lavoro delle ditte che si occupano dell’igiene urbana e dello sfalcio del verde. Ci sono lacune evidenti, a cui contiamo di porre rimedio con controlli sempre più puntuali. Ringraziamo tutti i cittadini che stanno facendo segnalazioni, aiutandoci a monitorare il servizio”.

CARATE BRIANZA

“Ad ora sono 184 i cittadini Caratesi risultati positivi al tampone per COVID-19 dall’inizio dell’emergenza. Rispetto all’aggiornamento di 5 giorni fa, dunque, il totale è mutato di solo un’unità. Attualmente sono positivi 23 cittadini, di cui 15 ospiti delle RSA dislocate sul nostro Territorio. A loro come sempre rivolgo il mio più grande in bocca al lupo. Non mollate! Sale fortunatamente a 133 il conto dei Caratesi guariti: con un bel +7 che deve darci speranza. La difficoltà del momento e delle settimane passate è innegabile. Abbiamo tutti una voglia incredibile di riprenderci e toccare con mano la bellezza della nostra quotidianità. Abbracciare e stringere la mano alle persone più care, ve lo garantisco, sarà qualcosa di straordinario. Dobbiamo solo portare ancora un po’ di pazienza e continuare a restare uniti, da grande Comunità quale siamo” ha detto il sindaco Luca Veggian.

BERNAREGGIO

Il numero dei cittadini positivi resta stabile, così come i decessi. 55 i guariti, 10 le persone in sorveglianza attiva. “La situazione fa ben sperare ma non dobbiamo dimenticare di adottare la massima prudenza e di indossare le mascherine” ha detto il primo cittadino.

BESANA IN BRIANZA

Il numero di pazienti positivi al Covid è 149 dall’inizio della pandemia, di questi 73 sono nelle Rsa. 31 i decessi, 54 i besanesi guariti. 11, invece, le persone in sorveglianza attiva.

BELLUSCO

Dall’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Mauro Colombo emerge che, in queste ultime due settimane, si sono registrati ulteriori due casi di persone positive al Covid-19, portando il numero complessivo a 58.

“Non sono in condizioni critiche, la diagnosi si è resa possibile grazie all’aumento del numero di tamponi effettuati o a controlli mirati su soggetti a rischio per motivi professionali.

I dati ci mostrano che, per la quasi totalità, i tamponi effettuati negli ultimi giorni hanno dato risultati negativi.

Ciò significa che, anche grazie ai nostri comportamenti responsabili (distanziamento individuale e utilizzo della mascherina), il contagio allenta la sua morsa e dobbiamo proseguire su questa strada di impegno civile e civico”.

CESANO MADERNO

Dopo l’ordinanza anti-assembramenti del sindaco Maurilio Longhin arrivano le sanzioni. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso i Carabinieri hanno sanzionato tre ragazzi che consumavano birra per strada. “Sono frequenti le lamentele e le segnalazioni per comportamenti che destano allarme sia per i rischi connessi al Covid sia per il disturbo alla quiete pubblica e per il degrado provocato da chi abbandona bottiglie e rifiuti” spiega l’amministrazione comunale.

I trasgressori hanno ricevuto una multa salata, 280 euro per ciascuno. “I controlli delle Forze dell’Ordine anti-movida selvaggia continueranno per tutto il fine settimana. Ricordiamo che l’ordinanza del sindaco vieta dal giovedì alla domenica dopo le ore 22 (fino al 31 agosto) la vendita per asporto di bevande da parte di locali pubblici, bar, ristoranti ecc.e la consumazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro o lattine in aree pubbliche, piazze, strade, parcheggi, parchi e giardini. Obiettivo: contrastare gli assembramenti, purtroppo frequenti nei fine settimana estivi, ed essere al fianco degli esercenti prevenendo situazioni che potrebbero costringere a richiudere le attività. Rispettare le regole è importante per la salute di tutti, per il decoro della nostra città e anche per l’economia del territorio già messa a dura prova dal lockdown a cui ci ha costretto il Coronavirus” conclude il comune.

DESIO

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal comune a Desio si contano 326 positivi da inizio pandemia. Di cui

231 guariti, 42 deceduti, 53 ancora positivi.

VILLASANTA

“Vi comunico i dati del contagio aggiornati a ieri: 82 positivi dall’inizio della pandemia, di cui 61 guariti, 11 deceduti e 16 in sorveglianza domiciliare” ha detto il sindaco Luca Ornago.