Vivere la natura tra barbecue e centinaia di piante grasse in esposizione. A Monza, presso il centro giardinaggio San Fruttuoso

Parola d’ordine stare assieme e condividere buoni sapori. Oltre l’area verde, il centro giardinaggio San Fruttuoso di Monza dispone di un’apposita area barbecue, fornita e funzionale. “Il nostro reparto barbecue nasce come presupposto per vivere l’esterno e il verde, nostra principale competenza. Sono le parole di Cataldo Capozza, collaboratore di fiducia del centro giardinaggio San Fruttuoso, che sulla questione “come cucinare alla brace” ha messo in tavola alcuni ingredienti segreti.

Il primo passo da fare è comprendere le differenze tra una griglia e il barbecue. “Il Barbecue – spiega Cataldo – nasce con una camera di cottura, che la grigia invece non ha. Il segreto, quindi, risiede nel metodo di cottura e nelle temperature diverse, che grazie a tempi di cottura più lenti (quelli del Barbecue ndr) possono rendere la carne molto più morbida e succulenta“. Cucinare è un’arte, del resto per un barbecue impeccabile servirebbero addirittura conoscenze di termodinamica e biologia, così da mantenere basse e stabili le condizioni termiche regolandole con i flussi di ossigeno. Nessun timore, il gioco è più semplice e Cataldo, che è un cuoco di passione, spiega come: “Buona parte del sapore della carne è nel grasso che è veicolo di calore. Durante la cottura lunga e a bassa temperatura del bbq – spiega Cataldo – bisogna dare particolare attenzione al grasso della carne, che sciogliendosi pian piano dà gusto e una speciale tenerezza alla carne. Oltretutto – conclude Cataldo – disponiamo di ogni tipo di accessorio per migliorare l’esperienza di cottura”.

La domanda sorge spontanea, a questo punto. Cosa scelgo? “Ognuno può avere il suo barbecue, che si tratti di giardino o di balcone e – spiega Cataldo – presso la nostra struttura se ne possono trovare di tutti i tipi e di tutti i modelli”. Da quello classico con la brace, più lenti da preparare, a quelli di ultima generazione a gas: sicuri contro ogni dubbio o scetticismo. Molto pratici, visto che non fanno fumo e soprattutto più veloci rispetto a quelli tradizionali.

Il centro giardinaggio San Fruttuoso si dimostra un vero e proprio punto di riferimento per chiunque ami il verde e tutte le sue sfumature. Se nell’articolo precedente si è parlato del vasto reparto animaleria, Diego Platania, titolare del Garden, dopo aver posto l’accento sul reparto barbecue torna a schiacciare l’acceleratore sulle piante, anima del centro. In modo particolare, l’attenzione la pone sulle piante grasse e succulente, che da sabato 20 saranno esposte ai visitatori. “Il mio invito – asserisce Diego Platania – è quelli di venirci a trovare, scoprendo tutte le varietà e i prezzi esclusivi”.

Belle da vedere, simpatiche da regalare e soprattutto facili da curare. Le piante grasse al centro giardinaggio San Fruttuoso non mancano. Al contrario è possibile trovare un vasto assortimento, che conta oltre 200 specie diverse di piantine comprese quelle particolari. “Avvicinandoci sempre più alla stagione estiva – racconta Giuseppe Porro, specialista e tecnico del verde – abbiamo deciso di puntare sulle piante grasse e succulente“. Ce ne sono per ogni gusto ed esigenza, da quelle mignon a quelle esemplari. “La cosa più rilevante, che forse non tutti sanno, è la fioritura molto colorata che contraddistingue queste piante che – spiega Giuseppe – ricreano un’atmosfera molto suggestiva nei giardini esterni, ma sono perfette anche per colorare l’atmosfera interna della casa“.

Ci sono profumi e tanti diversi colori, al centro giardinaggio San Fruttuoso di Monza. Un angolo di verde e di relax nel cuore della Brianza. C’è poi tanta passione ed esperienza. Cura nei dettagli e sopratutto cura del cliente, un ospite principalmente. C’è la passione, quella di Diego Platania il proprietario, che a Monza ha portato un po’ del suo cuore.

Di passo in passo, accedere al Garden significa compiere un viaggio alla scoperta di sensazioni, di profumi e di ricordi. Ma significa anche andare alla scoperta delle promozione, che il centro giardinaggio San Fruttuoso è solito fare. “A partire da questo sabato – ricorda Giuseppe – parte la nostra esposizione su tutte le varietà di piante grasse e succulente“. Non rimane che recarsi al garden San Fruttuoso per scoprire i prezzi calmierati e concorrenziali.

Centro giardinaggio San Fruttuoso Monza, viale Lombardia 237 Per maggiori info visita il sito internet e la pagina Facebook

*Pubbliredazionale

