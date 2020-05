Parco di Monza: superato il test” di 3 giorni. Al vaglio la prossima apertura

E’ andato tutto bene durante lo “stress test” del Parco di Monza. I tre giorni di accesso di prova al polmone verde della Brianza voluti da Comune come primo esperimento verso una graduale riapertura, non hanno dato particolari problemi. Complice anche il maltempo della scorsa settimana, che ha spaventato chi normalmente lo utilizza e diminuito le possibilità di assembramento.

Una prima apertura senza problemi

Dopo due mesi di chiusura, mercoledì 13 maggio, il Comune di Monza ha deciso di riaprire temporaneamente alcune aree del Parco più grande della Brianza. Un esperimento della durata di tre giorni terminato venerdì 15 maggio, voluto dalla giunta Allevi non solo per capire come muoversi tra le inedite modalità di riapertura nella “Fase 2” del lockdown, ma anche per venire incontro ai molti cittadini che le scorse settimane avevano manifestato il desiderio di tornare.

Secondo il comune, l’esperimento è riuscito. Diversi monzesi, nonostante il maltempo, hanno scelto di recarsi al parco, ma lo hanno fatto con molta prudenza, rispettando le misure di sicurezza. I controlli sono stati svolti dalla polizia locale, che si è servita anche dei droni della Protezione civile per controllare l’area.

Il futuro del Parco

Quando tornerà ad aprire il Parco di Monza? Ancora non c’è un’indicazione precisa da parte del Comune, che, per motivi di sicurezza, ha deciso di aspettare le indicazioni del Governo e di Regione Lombardia prima di programmare un nuovo piano di apertura. A scriverlo, sui social, è stato anche il primo cittadino di Monza, Dario Allevi.

«In questo momento – si legge in un post pubblicato lo scorso venerdì 15 maggio – non è facile contemperare le esigenze di tutti: forse anche per questo motivo gli incontri tra Governo e Regioni si stanno prolungando oltremodo. A quest’ora, mentre scrivo, non è ancora chiaro come potremo organizzare le attività e i servizi dalla prossima settimana. Da parte nostra ci stiamo preparando per l’apertura di parchi, giardini, biblioteche, luoghi della cultura e uffici ma i dettagli e le date precise potremo fornirle solo quando conosceremo le linee guida che il Governo sta redigendo ancora in queste ore e alle quali noi Comuni saremo chiamati ad attenerci in tempi record».

Le indicazioni sulla riapertura, almeno parziale del Parco, arriveranno con buone probabilità nei primi giorni della prossima settimana.

A fine aprile, il Sindaco di Monza, aveva deciso di non riaprire il parco il 4 maggio, nonostante il via libera del Governo. “Una scelta sofferta” ci aveva raccontato, motivata dalla paura dell’aumento dei contagi. Il primo cittadino ci aveva illustrato anche le ipotesi per una riapertura più soft: controllo degli accessi, apertura di singole aree, via libera solo nei giorni feriali. Sarà ancora così? Per rispondere a questa domanda ci tocca aspettare ancora qualche giorno.

