40mila mascherine in distribuzione nei quartieri di Seregno

Quarantamila mascherine a disposizione dei cittadini. Il Comune di Seregno rilancia il proprio impegno nel raccomandare l’utilizzo dei mascherine come segnale di responsabilità che ciascuno deve adottare a tutela della salute propria e di quella degli altri.

L’imponente fornitura (si tratta quasi esclusivamente di mascherine di tipo chirurgico), che si aggiunge alle 65 mila mascherine già distribuite nelle scorse settimane, è resa possibile grazie all’intervento del Comune, ad una ulteriore fornitura di Regione Lombardia, ad alcune donazioni di privati e grazie all’impegno di una nutrita schiera di sarte seregnesi che, a titolo di volontariato e segno di cura per la città, hanno cucito migliaia di mascherine.

Ad ogni nucleo famigliare saranno consegnate due mascherine, che potranno essere ritirate negli appositi punti di distribuzione allestiti dal Gruppo Locale della Protezione Civile a rotazione nei vari quartieri della città a partire da sabato 30 maggio e fino a domenica 14 giugno. Ciascuna famiglia potrà ritirare le proprie mascherine in un qualsiasi punto di distribuzione, anche se collocato in un quartiere diverso da quello della propria residenza. Non occorre affrettarsi, perché ad ogni famiglia è garantita una fornitura di mascherine.

Per il ritiro occorre recarsi al punto di distribuzione con un documento di identità. E’ possibile ritirare le mascherine per parenti e conoscenti, portando però anche il documento di identità di questi (in originale).

I PUNTI DI DISTRIBUZIONE

DATA ORARIO APERTURA UBICAZIONE sabato 30 maggio 9-19 Piazzale Santuario domenica 31 maggio 9-13 Parco Nassiriya domenica 31 maggio 15-19 Parco Dosso – lato associazioni martedì 2 giugno 9-19 Piazza Segni sabato 6 giugno 9-13 Sagrato chiesa Ceredo sabato 6 giugno 15 – 19 Piazza Liberazione domenica 7 giugno 9 – 19 Piazzale scuola Cadorna sabato 13 giugno 9 – 19 Piazza Fari – lato Eurospin domenica 14 giugno 9 – 13 Cimitero San Carlo

