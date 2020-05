Linea Saronno-Seregno, da Regione 6.2 milioni di euro per migliorarla

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un binario aggiuntivo nella stazione di Seveso-Baruccana sulla linea Saronno – Seregno. L’opera prevede un investimento di 6.270.000 euro finanziato con risorse regionali.

MOBILITA’ PIU’ EFFICIENTE

“La realizzazione del posto di movimento – ha spiegato l’assessore Terzi – avrà ricadute positive sulla qualità del servizio della Saronno-Seregno, rendendo più efficienti gli incroci e in generale la circolazione dei treni. Con l’inserimento di un binario aggiuntivo, infatti, sarà possibile aumentare la flessibilità di gestione della linea S9 e quindi recuperare gli eventuali ritardi eliminando le ricadute sulla circolazione dei treni in direzione opposta. Si tratta di uno stanziamento considerevole effettuato interamente con fondi di Regione Lombardia: da questo punto di vista prosegue l’impegno per efficientare la rete di Ferrovienord. Il finanziamento non si limita alle migliorie che riguardano la stazione di Baruccana, ma comprende la realizzazione di una viabilità alternativa legata al nuovo assetto dell’infrastruttura ferroviaria e di una pista ciclabile che collegherà lo scalo ferroviario alla ciclabile di via De Medici nel Comune di Cesano Maderno. In questo modo viene data una risposta alle esigenze del territorio, migliorando il sistema della mobilità nel suo complesso”.

