Aggiornamento Coronavirus: i dati diffusi da Regione Lombardia al 14 maggio

Nella regione Lombardia i casi positivi registrati al 14 maggio sono 83.820 (+522). In aumento purtroppo il dato dei decessi 15.296 (+111). La provincia di Monza e Brianza dall’inizio dell’emergenza conta 5.182 (+41).

Domani si terra la riunione con il comitato tecnico scientifico per valutare la possibilità delle riaperture del 18 maggio.

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che le risposte certe ci saranno solo dopo “aver fatto un’analisi attenta e precisa di quella che è la situazione e di quelle che sono le garanzie. L’importante è l’indice di contagio ma già sappiamo che la Lombardia, attualmente, è tra le migliori regioni. Non dobbiamo farci spaventare dai numeri – ha aggiunto Fontana – Le nostre scelte hanno dato degli esiti positivi. Questo non vuol dire che l’emergenza è passata, le aperture avverranno solo se ci sarà la certezza di poterle fare in totale sicurezza. Non possiamo pensare – ha concluso il governatore – di poter avere la vita di prima. Fino alla scoperta del vaccino dobbiamo trovare un doveroso equilibrio per convivere con il virus. Prima di esprimermi voglio leggere attentamente le carte”.

“Una buona notizia: i guariti completamente dal Covid-19, con il doppio tampone negativo, in Lombardia hanno superato quota 30.000, ben 653 in un giorno solo” ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni sulla diffusione del coronavirus.

“Calano in modo costante anche i pazienti ricoverati – ha aggiunto – quelli in terapia intensiva sono 297, mentre nei reparti di medicina e pneumologia sono rimasti 4818 pazienti, 189 in meno rispetto a ieri. Più di 14 mila i tamponi effettuati. I nostri medici, infermieri e operatori – ha sottolineato l’assessore – stanno svolgendo un grande lavoro, sia all’interno delle strutture ospedaliere che sul territorio. Gli strumenti che abbiamo in messo in atto in modo strutturale accompagneranno tutti i lombardi verso una “nuova normalità” anche in ambito sanitario”.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 538.243 (+14.080)

ieri: 524.163 (+10.919)

l’altro ieri: 513.244 (+20.602)

– i casi positivi sono: 83.820 (+522)

ieri: 83.298 (+394)

l’altro ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi

comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la

data del 5 maggio

– i guariti 30.009 (+653)

ieri: 29.356 (+1.113)

l’altro ieri: 28.243

– in terapia intensiva: 297 (-10)

ieri: 307 (-15)

l’altro ieri: 322 (-19)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-189)

ieri: 5.007 (-215)

l’altro ieri: 5.222 (-175)

– i decessi: 15.296 (+111)

ieri: 15.185 (+69)

l’altro ieri: 15.116 (+62)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’

ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano citta’

BG: 12.347 (+29)

ieri: 12.318 (+24)

l’altro ieri: 12.294 (+133)* a cui vanno aggiunti 370 casi

comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la

data del 5 maggio

BS: 13.948 (+106)

ieri: 13.842 (+94)

l’altro ieri: 13.748 (+128)

CO: 3.598 (+42)

ieri: 3.556 (+10)

l’altro ieri: 3.546 (+42)

CR: 6.285 (+12)

ieri: 6.273 (+18)

l’altro ieri: 6.255 (+5)

LC: 2.599 (+16)

ieri: 2.583 (+22)

l’altro ieri: 2.561 (+25)

LO: 3.313 (+12)

ieri: 3.301 (+8)

l’altro ieri: 3.293 (+16)

MN: 3.275 (+9)

ieri: 3.266 (+11)

l’altro ieri: 3.255 (+4)

MB: 5.182 (+41)

ieri: 5.141 (+29)

l’altro ieri: 5.112 (+38)

PV: 4.896 (+47)

ieri: 4.849 (+29)

l’altro ieri: 4.820 (+19)

SO: 1.338 (+17)

ieri: 1.321 (+4)

l’altro ieri: 1.317 (+29)

VA: 3.322 (+20)

ieri: 3.302 (+29)

l’altro ieri: 3.273 (+45)* a cui vanno aggiunti 32 casi

comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la

data del 5 maggio

e 1.817 in corso di verifica.

