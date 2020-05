Allo studio del Governo le riaperture del 18 maggio: pranzo con amici e seconde case

Il governo sta valutando l’ipotesi di consentire, a partire da lunedì 18 maggio, di andare nelle seconde case, purché siano nella regione di residenza. L’ipotesi potrebbe essere inserita nel nuovo Dpcm con le riaperture previste a partire da lunedì.

Ma non solo, con l’apertura di negozi, bar e ristoranti potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute).

I ministri sono divisi sulla questione che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar. Alcuni ministri spingerebbero affinché il vincolo rimanga.

Potrebbe decadere anche la certificazione per gli spostamenti, che però fino al 1 giugno rimarranno limitati alle regioni di appartenenza

Un freno ulteriore in Lombardia potrebbe arrivare da Attilio Fontana: “sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia entro giovedì penso di dare una risposta che sia positiva o negativa”.

