“Quarantine – rotte culturali dal tuo divano”: ecco il progetto online dei Terra Amara

“Quarantine – rotte culturali dal tuo divano” è il progetto online ideato dai ragazzi dell’associazione culturale Terra Amara che viaggia per l’Italia in un momento storico e delicato come questo.

Nell’associazione che si occupa di territorialità troviamo anche due conterranei brianzoli: Mattia Pirrotta (cantautore) di Monza e Tiziano Crisanti (Artista Visivo) di Merate.

“La necessità di creare una rete viva di operatori culturali ed addetti ai lavori del settore è da sempre alla base del progetto di Terra Amara. L’emergenza sanitaria di questo periodo con i relativi decreti ministeriali hanno portato all’interruzione delle attività aggregative e quindi allo stop di tutto il settore culturale. E’ con l’idea di portare nelle case un messaggio di presenza culturale attiva sul territorio che nasce il format “Quarantine – rotte culturali dal tuo divano” – piegano i Terra Amara -. Un focus giornaliero sui progetti e sulle attività dei nostri colleghi che giornalmente operano sul territorio e che momentaneamente sono bloccati. Parleremo e comunicheremo per sentirci più vicini e aspettare il momento in cui riempiremo di nuovo spazi culturali e sotto palchi. Che la cultura non si fermi!”.

Chi ha già aderito all’iniziativa:

Abruzzo: Suonacele

Calabria: Ass. Cullturale Cosmos 3

Umbria: Suoni Controvento

Lazio: Spaghetti Unplugged

Piemonte: Do di Matto

Sicilia: SUQ – Crocevia Mediterraneo

Sardegna: May Mask – Ass. Culturale

Campania: Avionica Avellino

Basilicata: Vulcanica – Ass. Culturale

Terra Amara

Terra Amara è un’associazione culturale che nasce nell’estate del 2018 in Basilicata da un progetto del cantautore Davide Brienza che coinvolge alcuni amici per viaggiare con la testa. Il viaggio parte con la convinzione che il luogo di origine di ogni individuo formi l’identità dello stesso e che l’aggregazione culturale possa essere il filtro con il quale vedere la realtà in modo diverso. Terra Amara ha come obbiettivo quindi la promozione e la valorizzazione di realtà e peculiarità territoriali tramite l’organizzazione di eventi culturali, aggregativi, enogastronomici e di intrattenimento. Terra Amara vuole essere un ponte di collegamento tra la città e la realtà non urbana, spesso priva di iniziative culturali. Questo processo è già avviato a Rionero; lì dove siamo partiti.

