Milano Monza Open-Air Motor Show: l’evento slitta ad ottobre

Nuove date dal 29 ottobre al 1 novembre per Milano Monza Open Air Motor Show. L’evento sportivo, originariamente in programma dal 18 al 21 giugno, è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19.

Ad darne la conferma Andrea Levy, presidente del Milano Monza Open-Air Motor Show: “Ripartire insieme sarà un grande evento. Per questo Milano Monza Open-Air Motor Show⁣ si svolgerà in autunno, dal 29 ottobre al 1° novembre 2020, trasformando l’Autodromo di ⁣ Monza nel palcoscenico in cui per la prima volta i brand automobilistici potranno esporre dal vivo le novità di prodotto del 2020″.

L’Autodromo di Monza sarà il cuore di tutta la manifestazione, dove si potranno trovare: gli stand delle case automobilistiche, che mostreranno la gamma completa di prodotto e le anteprime delle case; test drive di tutte le motorizzazioni, che partiranno dalla zona paddock e si svilupperanno su percorsi city, cross country, sulla pista di Formula 1 e sulla sopraelevata. Per gli amanti dei fuoristrada ci sarà un’intera area dedicata alla prova su strada di 4×4 di tutte le marche, l’Off-Road Experience. Supercar, hypercar e i modelli che sono diventati grandi nel motorsport, nel paddock accanto ai box. Sfilate, raduni e giri in pista, sia sopraelevata che sul circuito di Formula 1, dei collezionisti privati e proprietari di supercar.

