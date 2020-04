Esselunga: arriva l’app saltacoda per fare la spesa. Scopri come funziona

Fare la spesa senza mettersi in coda? Forse la soluzione è arrivata. Esselunga, la catena di supermercati presenti in quasi tutta Italia ha introdotto una nuova soluzione tecnologica per venire incontro ai propri clienti per non perdere troppo tempo: l’applicazione gratuita Ufirst. Permetterà ai fruitori di “prenotare” il proprio posto senza stare, fisicamente, ore in coda davanti al punto vendita. Un modo intelligente per evitare assembramenti e rischi per i cittadini.

Il rispetto di mantenere il distanziamento sociale e l’ingresso contingentato all’interno del supermercato ha portato inevitabilmente alla creazione di lunghe code e tempi di attesa elevati. Esselunga ha quindi deciso di testare, in alcuni negozi di Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte, l’app Ufirst che permette, a differenza di altre applicazioni già attive per monitorare le code, anche di prenotare un “posto” e di gestire al meglio l’afflusso. Se l’esperimento portasse a risultati positivi verrà di conseguenza esteso negli altri punti vendita d’Italia.

Come funziona l’app Ufirst

L’app gratuita non è un’applicazione sviluppata da Esselunga ma una piattaforma già attiva da diverso tempo e utilizzata da altre aziende italiane. Ufirst può essere scaricata da Google Play Store o da Apple Store. Una volta scaricata gli utenti potranno prenotare il proprio posto in coda utilizzando l’app: sarà necessario localizzare il punto vendita più vicino alla propria abitazione e con un semplice click sarà possibile mettersi in coda e monitorare l’avanzamento della fila in modo da uscire da casa poco prima del proprio turno.

Per le persone che non sanno utilizzare le applicazioni, Esselunga ha pensato anche a un metodo alternativo: sarà possibile prenotare il posto in coda chiamando il negozio e si verrà avvisati tramite SMS quando bisognerà muoversi da casa.

Il sistema è ancora in una fase di test per capire il funzionamento e correggere eventuali errori.

Foto repertorio MBNews

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter