Covid-19, paura a San Fruttuoso: donna in quarantena scappa di casa

Momenti di panico a Monza: una donna 32enne, di origini nigeriane, anziché rimanere in casa, in quarantena, nell’alloggio di via Vittorio Veneto, a Triante (Monza), dove vive con una connazionale positiva al Coronavirus, è scappata fino a San Fruttuoso, dove lavora un suo parente. Immediato l’intervento sul posto delle Forze dell’Ordine e dei volontari del 118.

La 32enne, che risiede nella struttura gestita dalla cooperativa Ubuntu, nei giorni scorsi è stata sottoposta al tampone in Pronto soccorso, perché la sua coinquilina è risultata positiva al test. La donna, in attesa dell’esito, è stata invitata a rimanere in casa in quarantena fino al 24 aprile.

Lei però, in barba alle disposizioni, per andare a trovare un suo parente, si è allontanata ed è arrivata a San Fruttuoso. A segnalare la sua uscita clandestina, il custode di nazionalità egiziana della struttura stessa di via Vittorio Veneto. L’uomo l’ha seguita e poi ha allertato le Forze dell’ordine.

La 32enne è stata intercettata in via Valosa di Sopra, a San Fruttuoso. Sul posto, sono intervenute in codice giallo un’ambulanza e un’automedica, insieme ai Carabinieri e alla Polizia. Immediato il trasporto al San Gerardo per gli approfondimenti e per la valutazione psicologica.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter