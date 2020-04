Coronavirus, in Brianza 4.042 positivi (+67). Gli aggiornamenti dei sindaci

Nel provincia di Monza e Brianza l’aggiornamento fornito questo pomeriggio dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parla di 4.042 pazienti Covid totali, +67 rispetto a ieri.

Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dai sindaci brianzoli.

CONCOREZZO

I concorezzesi positivi sono 67 (contagi attivi), di cui 17 stanno trascorrendo la degenza presso il proprio domicilio. 56 sono le persone in sorveglianza attiva. 14 i decessi, a cui si aggiungono 7 sette morti sospette Covid. 7, invece, i cittadini guariti.

LISSONE

Il sindaco Concetta Moguzzi ha comunicato che rispetto alla scorsa settimana si registrano 2 nuovi decessi. I positivi sono 156. 30 persone sono tornate a domicilio. 98 i lissonesi in sorveglianza attiva. “Il trend è in discesa ma dobbiamo continuare a perseguire nei comportamenti corretti”.

MONZA

“Anche a Monza il contagio sta finalmente rallentando e oggi conta “solo” un +10 rispetto a ieri. Non vuol dire che possiamo dichiarare finita l’emergenza ma è un segnale molto importante soprattutto per i nostri ospedali. Il San Gerardo sta programmando di far tornare “parzialmente alla normalità” alcuni reparti, riavviando l’attività ordinaria, senza ovviamente abbassare la guardia. Ci aspettano settimane decisive” ha dichiarato il primo cittadino Dario Allevi.

SEREGNO

I seregnesi che sono stati trovati positivi al tampone sono 176, uno solo più di ieri. Tra questi, 18 sono deceduti e 17 sono guariti. L’età media dei primi è di poco più di 79 anni, dei secondi di poco più di 50. Una cifra che comunque si alza: finora tra i guariti la persona più avanti con gli anni era una 61enne, tra i sei di oggi ci sono un 62enne e un 76enne, e questa è una notizia che dà speranza a tanti. “Detto questo, sappiamo bene che magari torneranno presto giornate con bollettini ben diversi: è ancora lunga” ha commentato il borgomastro Alberto Rossi.

BARLASSINA

Si registrano ad oggi 10 casi Covid-19, compresi i tre di cui già vi dicevo qualche giorno fa. Di questi, 6 sono in isolamento in struttura e in apparente via di guarigione, 2 sono ricoverati in ospedale e 2 sono deceduti.

Tutti gli altri 64 ospiti al momento stanno bene, non presentano sintomi, non hanno febbre e il protocollo di ATS non prevede quindi in questo caso l’esecuzione di tamponi.

MEDA

“Oggi ho avuto comunicazione ufficiale da ATS del nono decesso di persona positiva al Covid19 a Meda.

Partecipo al dolore della famiglia portando, a nome di tutta la città, sentite condoglianze” ha comunicato il sindaco Luca Santambrogio.

Dal 23 febbraio ad oggi sono in totale 63 i cittadini medesi che hanno contratto il virus; tra loro sono compresi i 9 deceduti ed anche alcuni cittadini guariti perché poi risultati con tampone negativo. Inoltre, alcuni di questi hanno potuto fare ritorno a casa e terminare la convalescenza in un ambiente familiare.

“A tutti loro i migliori auguri di pronta guarigione e di ritorno ad una vita il più possibile normale”. GIUSSANO Il plesso ospedaliero di Giussano è pronto per ospitare 20 pazienti covid 19. Ieri mattina il Parroco Don Sergio Stevan ha impartito la benedizione al nuovo reparto e, in generale, a tutta la struttura ospedaliera.

Il reparto, posto al 2° piano del presidio, è stato allestito in tempi record e da oggi, venerdì 17 aprile, è operativo.

Accoglierà pazienti che non necessitano di terapia intensiva ma di degenza sorvegliata, ovvero di assistenza sanitaria per mezzo di medici e infermieri che li accompagneranno alla definitiva guarigione in ambiente protetto.

“Un investimento concreto sulla nostra struttura sanitaria territoriale che sono sicuro porterà nel futuro post emergenza a strutturare ancor meglio l’offerta di servizi dell’Ospedale di Giussano.

Desidero ringraziare tutti coloro che, in pochi giorni, hanno trasformato un’idea in una realtà che inorgoglisce la nostra città e che rappresenta un concreto aiuto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso: il Direttore Generale dell’ASST di Vimercate, il Dr. Del Sorbo e il Direttore Socio Sanitario Dr. Grignaffini, tutto il personale medico, infermieristico ed ausiliario, i tecnici e gli operai, e tutti i Comuni che hanno fornito i letti per allestire le camere” ha detto il sindaco Marco Citterio. NOVA MILANESE L’aggiornamento di ieri sera ci consegna un quadro quasi immutato rispetto all’ultima comunicazione del Comune. Nessun nuovo caso di cittadino novese positivo a COVID-19. Sono invece 43 le persone sottoposte alla misura della quarantena. “Purtroppo devo però darvi una triste notizia, relativa al decesso di un altro nostro concittadino, intorno alla cui famiglia ci stringiamo con grande e sincero affetto” queste le parole del sindaco Fabrizio Pagani. VIMERCATE Il videomessaggio del Sindaco di questa sera inizia con il ringraziamento ai volontari della Protezione Civile Comunale che oggi hanno terminato il primo giro di distribuzione delle mascherine.

“La mascherina non è un lasciapassare per uscire liberamente, è necessario uscire solo per motivi inderogabili (lavoro, spesa o per recarsi dal medico). E’ consentito uscire per fare movimento da soli, o al massimo in 2 se l’altro ha bisogno di accompagnatore, entro i 200 metri da casa” ha spiegato il sindaco. Infine il saluto ai suoi concittadini: “Vi saluto abbracciando con affetto tutti voi che state soffrendo per la paura, per il disagio di dover restare in casa, per la perdita degli affetti, in questo momento così triste e difficile. Non è facile resistere dopo tante settimane, e viene la tentazione di abbassare la guardia. La malattia è lunga e lascia dei segni profondi. Ci sono nostri concittadini che ancora stanno combattendo in ospedale da settimane e le famiglie vivono momenti drammatici. Restando determinati ed uniti fino alla fine ce la faremo”. CARATE BRIANZA I numeri appena inviati dalla Prefettura e dall’ATS indicano ad oggi 80 caratesi positivi al Covid-19, mentre 53 sono le persone in sorveglianza attiva. “I numeri stanno ancora aumentando, è importante continuare a rispettare con rigore le regole” ha spiegato il sindaco Luca Veggian. “Ho appena ricevuto una bellissima notizia che mi rincuora. Il nostro primo Concittadino che ha contratto il virus Covid-19 è finalmente guarito. È risultato infatti negativo al secondo tampone e potrà tornare alla normalità. Sono felicissimo per lui e per la sua famiglia”. VAREDO Il sindaco Filippo Vergani comunica che il numero di decessi per COVID-19 è rimasto inalterato alle 12 unità del precedente comunicato. Le persone venute a mancare negli ultimi giorni non risultavano tra i contagiati. 39 residenti hanno contratto questo virus e molti di essi sono guariti. Ad oggi solo 14 risultano in sorveglianza attiva.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter