Coronavirus, a Veduggio arrivano le mascherine: ecco le modalità di distribuzione

L’amministrazione comunale sta cercando di recuperare tutte le mascherine necessarie per ogni nucleo familiare. Al momento ne sono arrivate 1200 da parte di Enti sovraordinati e circa 500 frutto di donazione di privati che ringraziamo di cuore. 300 di queste non sono mascherine chirurgiche ma sono mascherine certificate. Parte di queste sono servite e servono per la Protezione civile e il personale che deve operare sul territorio.

“Abbiamo scelto di iniziare la distribuzione alle famiglie, anche senza avere la copertura totale del territorio, per cercare di raggiungere prima possibile le famiglie con il materiale a nostra disposizione. Oggi arriverà una nuova fornitura e venerdì 10.04. mattina la protezione civile le distribuirà alle famiglie che hanno ulteriore necessità” ha commentato il comune. La distribuzione avverrà dalle 8.30 alle 12.30 nei seguenti siti: Parcheggio del comune via Vittorio Veneto.

Parcheggio via Volta.

Parcheggio scuole elementari via libertà.

Parcheggio centro sportivo comunale via dell’atleta.

Come già avviene, ricordiamo ai cittadini che hanno particolari necessità di avere ulteriori D.P.I. (ad esempio nel caso di rientro di familiari dall’ospedale ecc) di contattare direttamente il comune.

