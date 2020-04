Coronavirus, giornata positiva. Fontana: “Tra qualche giorno auspichiamo la discesa”

Giornata positiva per la Lombardia. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Attilio Fontana.

“I numeri sono in linea e si sta verificando quello che hanno previsto i nostri esperti. Bisogna quindi mantenere la massima attenzione altrimenti la linea di positività rischia di invertirsi”.

Per il governatore lombardo i giorni della discesa potrebbe essere vicini a patto che i cittadini siano ligi nel rispettare le restrizioni emesse.

Proprio con questo obiettivo la Giunta ha stanziato 464.000 euro per la Polizie locali affinché possano aumentare i controlli sul territorio.

Per quanto riguarda i test sieroligici, molto discussi in queste ore, Attilio Fontana ha spiegato che “Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza e non fa iniziative avventate. Già alcuni giorni fa abbiamo incaricato l’Università di Pavia perchè provveda ad esaminare tutti i test che esistono in questo campo per individuare se ce ne è uno scientificamente valido. Appena avremo queste risposte le comunicheremo e se ce ne sarà uno valido inizieremo ad utilizzarlo, diversamente faremo altro. In questa direzione si è mosso anche il presidente del Veneto Luca Zaia che, proprio poco fa, ha comunicato che lo screening sierologico si deciderà solo al termine della sperimentazione delle Università di Padova e Verona”.

Nel pomeriggio la Regione manderà una lettera con riposte rigorosamente scientifiche ai sindaci per fugare ogni eventuale dubbio.

