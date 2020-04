Come trovare le mascherine distribuite gratuitamente? Decide il vostro Comune

Dove trovare le mascherine distribuite gratuitamente ai cittadini così come annunciato domenica sera da Regione Lombardia via Facebook?

Dopo il primo annuncio, che le voleva in distribuzione nei negozi e nei supermercati dove in molti le hanno cercate nella giornata di ieri, è appurato che per il momento non sarà così. Dunque dove trovarle?



La risposta più semplice: dipende dal vostro Comune di residenza. La suddivisione dei 3,3 milioni di mascherine distribuite dalla Regione, infatti, è avvenuta così. Una prima partita di 300mila mascherine è stata inviata alle farmacie che, attraverso le federazioni dei farmacisti lombardi, le daranno ai cittadini con riferimento alle fasce della popolazione più fragili e stanno ora definendo i criteri per la consegna.

I restanti 3 milioni sono stati suddivisi e inviati già domenica sera nelle province lombarde dove saranno poi suddivise nei singoli comuni per la distribuzione.

In provincia di Monza, in questa prima fase della distribuzione, sono arrivate dunque 245mila mascherine che la protezione civile provinciale ha cominciato a distribuire ai comuni partendo da quelli con più di 15mila abitanti (come ad Arcore). Ogni comune singolarmente ha definito, o lo sta ancora facendo, quale sarà il canale di distribuzione ai singoli cittadini, partendo dal presupposto che non ci sono ancora mascherine per tutti.

Il Comune di Monza (LEGGI QUI), ad esempio, ne ha ricevute 34mila, un numero che non le permette di organizzare una distribuzione porta a porta perché non ce ne sono abbastanza.

