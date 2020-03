Villasanta, 18 decessi alla casa di riposo. In otto avevano sintomi Covid 19

Diciotto anziani sono deceduti nell’ultimo mese alla casa di riposo Villa San Clemente di Villasanta. Questi i numeri provvisori che descrivono una situazione quantomai critica per la RSA che fin dall’inizio della pandemia ha gestito la situazione attuando nel dettaglio tutti i protocolli di sicurezza e di sanificazione previsti in questo ambito .

Se non ci sono certezze in merito ai contagi da Coronavirus, la direzione della struttura, in un comunicato stampa, ha però spiegato che 8 anziani sono morti con sintomi attribuibili verosimilmente a Covid-19, e altri 10 per cause non riconducibili alla pandemia.

Una notizia trapelata in questi giorni sui giornali, finora non segnalata dal Comune, ma confermata dalla direzione della RSA che afferma di aver comunicato i dettagli della questione agli organi competenti (Comune di Villasanta e ATS Brianza).

“Nelle scorse settimane abbiamo chiesto un maggiore supporto ad ATS – ha spiegato il sindaco Luca Ornago– perché nella RSA si sta combattendo una lotta importante per via dell’età degli ospiti e della loro fragilità dovuta soprattutto a patologie pregresse”.

La direzione della RSA ha spiegato nel dettaglio la vicenda e ha annunciato che, dopo sollecitazioni a Regione Lombardia, sono stati programmati i primi controlli tramite tampone per verificare i contagi all’interno della casa di riposo.

“Il personale medico di Villa San Clemente – ha precisato la direzione della RSA in una nota stampa- valuta costantemente con un monitoraggio clinico e sierologico tutte le situazioni aggiornando i familiari di riferimento e provvedendo all’invio in Pronto Soccorso per i soli casi indispensabili e bisognosi di ulteriori cure a supporto dei parametri vitali, come da disposizioni delle Autorità Sanitarie”.

Nel corso dei prossimi giorni la Direzione della residenza per anziani aggiornerà la cittadinanza in merito all’evoluzione e ai dati dei pazienti coinvolti.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter